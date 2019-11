CGEM : Mohamed Bachiri lance l’appel à candidatures aux postes de président et de vice-président général du Patronat

Conformément aux résolutions adoptées à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration de la CGEM qui s’est tenue lundi 28 octobre courant, une Assemblée Générale Ordinaire Élective (AGOE) devrait être convoquée mercredi 22 janvier 2020 à 15h00.

Dans ce contexte et en application de l’article 7.2 du Règlement Intérieur de la CGEM (Règlement Intérieur), l’appel à candidatures aux fonctions de président et de vice-président général du Patronat pour un mandat de trois (3) ans, a été ouvert ce jeudi 31 octobre à 8h30. La clôture est prévue le 13 décembre à 18h. Et la date limite de paiement des cotisations dues à la CGEM est le vendredi 17 janvier 2020 à 18h.

Ci-dessous, les règles fixées par les statuts de la CGEM et son règlement intérieur, rappelées par Mohamed Bachiri à l’occasion de cet appel à candidatures :

La candidature aux fonctions de président et vice-président général est une candidature unique, présentée en binôme.

1. Conditions d’éligibilité.

Conformément aux stipulations des articles 21 et 22 des Statuts et à celles de l’article 7.1 du Règlement Intérieur, nous vous rappelons que les candidats aux fonctions de Président et de Vice-Président Général (Candidat(s)) doivent répondre aux conditions d’éligibilité fixées par les Statuts et par le Règlement Intérieur.

1.1 Candidat “représentant légal d’une entreprise membre direct de la CGEM”.

Lorsque le Candidat se présente en qualité de “représentant légal d’une entreprise membre direct” au sens de l’article 7.1. des Statuts, les conditions d’éligibilité applicables sont celles résultant de l’article 7.1.a du Règlement Intérieur :

Être une personne physique de nationalité marocaine ;

Ne pas avoir fait l’objet de condamnation judiciaire définitive ;

Assumer les fonctions de représentant légal ;

Justifier que le membre direct dont il est le représentant légal est à jour du paiement des cotisations dues au titre “de trois (3) années continues” et ce, compris l’année au cours de laquelle se tient l’AGOE ;

Recueillir les signatures de soutien de cent (100) membres directs de la CGEM à jour de leurs cotisations à la date limite du dépôt des candidatures répartis sur au moins trois (3) CGEM Régions différentes. Un minimum de trente (30) signatures doit être recueilli hors de la CGEM Casablanca.

1.2 Candidat ”représentant légal d’une Fédération sectorielle statutaire externe” au sens de l’article 28.3 des Statuts.

Lorsque le Candidat se présente en qualité de représentant légal d’une “Fédération sectorielle statutaire externe de la CGEM” au sens de l’article 28.3 des Statuts (Fédération), les conditions d’éligibilité applicables sont celles résultant de l’article 7.1.b du Règlement Intérieur :

Être une personne physique de nationalité marocaine ;

Ne pas avoir fait l’objet de condamnation judiciaire définitive ;

Assumer les fonctions de représentant légal ;

Justifier que “l’entreprise” dont il est le représentant légal est à jour du paiement des cotisations dues à la Fédération au titre de “trois (3) années d’adhésion continues” en ce compris l’année durant laquelle se tient l’AGOE ;

Justifier que la Fédération dont il est le représentant légal est à jour du paiement des cotisations dues à la CGEM au titre de “trois (3) années d’adhésion continues” et ce, compris l’année au cours de laquelle se tient l’AGOE ;

Recueillir les signatures de soutien à la candidature de cent (100) membres directs de la CGEM à jour de leurs cotisations à la date limite du dépôt des candidatures, répartis sur au moins trois (3) CGEM-Régions différentes. Un minimum de trente (30) signatures doit être recueilli hors de la CGEM Casablanca. Le nombre de signatures à recueillir s’applique au binôme Candidat et non pas séparément à chacun des candidats.

2. Contenu du dossier de candidature.

Le dossier de candidature à déposer par les Candidats devra nécessairement comprendre les pièces ci-après énumérées :

Acte de candidature adressé au “Conseil d’Administration de la CGEM” signé, cacheté et précisant l’identité du Candidat aux fonctions de Président de la CGEM et celle du Candidat aux fonctions de Vice-Président Général. Par “identité” il faut entendre les nom, prénom, raison sociale ou dénomination et numéro de membre à la CGEM ;

Un engagement de confidentialité relatif aux informations que les Candidats sont susceptibles de recevoir de l’administration de la CGEM ;

Copie des Cartes d’Identité Nationale (CIN) de chaque Candidat ;

Curriculum vitae de chaque Candidat ;

Fiches anthropométriques ou copies du casier judiciaire de chaque Candidat, datées de moins de trois (3) mois ;

Modèle J ou déclaration du Bureau de la Fédération datés de moins de trois (3) mois, faisant état de la qualité de représentant légal de chaque Candidat. Il est précisé que la Fédération devra également faire état dans ladite attestation, que “l’entreprise dont le Candidat est le représentant légal est adhérente à celle-ci depuis au moins trois (3) années continues” et ce, compris l’année durant laquelle se tient l’AGOE ;

Tout document de nature à justifier l’éligibilité selon les conditions fixées par le point 7.1 du Règlement Intérieur ;

Liste de soutien conforme au modèle téléchargeable qui vous est proposé.

3. Dépôt du dossier de candidature.

Date d’ouverture du dépôt de candidatures : jeudi 31 octobre 2019 à 8h30 ;

Date de clôture du dépôt de candidatures : vendredi 13 décembre 2019 à 18h00 ;

Date limite du paiement des cotisations dues à la CGEM : vendredi 17 janvier 2020 à 18h00.

Le dossier de candidature doit être déposé par porteur sous pli fermé à l’attention du “Directeur Général Délégué de la CGEM” au 23, boulevard Mohamed Abdou Quartier Palmiers, Casablanca – Siège de la CGEM – et faire état de son objet “Candidature aux élections présidentielles de la CGEM”.