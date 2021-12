CAM poursuit son effort de financement du monde rural

L’implémentation de la stratégie Génération Green 2020-2030, dans son volet lié à l’élément humain avance à grands pas. «Le plan de travail est clair, les efforts déployés de part et d’autre le sont également. Cela dit, il reste important de coordonner les opérations et de travailler en synergie avec toutes les parties prenantes», indique Hanane Aajli, directeur pôle accompagnement du développement agricole au sein du groupe Crédit Agricole du Maroc.

En ce sens, un dispositif complet est mis en place par le groupe bancaire. Si l’on ne prend que les récents programmes Intelaka et Al Moustatmir Al Qaraoui, CAM a accordé 6 600 crédits, au 31 octobre 2021, totalisant environ 800 MDH. Par typologie d’investissement, 27% des projets financés dans ce cadre portent sur la mécanisation agricole, et 21% sur les systèmes d’irrigation et les pompes solaires. Dans ce cadre, CAM a mis en place un dispositif spécifique pour accompagner tous les types de porteurs de projets, ainsi qu’une structure dédiée, le Centre d’étude et de crédits TPE, qui assure la prise en charge et le traitement optimal des dossiers de financement d’Al Moustatmir Al Qaraoui.

Par ailleurs, des mécanismes de financement et d’accompagnement sur-mesure sont mis en place. «Il s’agit d’un accompagnement 180° qui englobe aussi bien le volet financier que l’aspect non financier lié à l’expertise et à la formation», explique Mme Aajli. Ils sont conçus sous forme de packs portant le nom “CAM-Génération Green’’. Le 1er «CAM-Génération Green Jeunes» est destiné aux jeunes agriculteurs, ainsi qu’à la jeune entreprise rurale de services à l’agriculture. Il vise à accompagner tout porteur d’un projet viable dans le cadre d’une première installation ou d’une reconversion. Le second «CAM-Génération Green Melkisation» bénéficie aux ayants-droit des terres collectives à titre individuel (personnes physiques) ou en groupement agricole (personne morale). Il leur permet de réaliser des projets de modernisation des activités et pratiques agricoles. Il est à signaler que ces packs sont intégrés dans le cadre du programme Al Moustatmir Al Qaraoui et bénéficient des mêmes conditions le caractérisant, notamment les taux d’intérêt à 1,75 % HT. De plus, ils intègrent plusieurs composantes dont le crédit bancaire, les subventions FDA classiques, les incitations financières spécifiques du ministère, l’appui technique, ainsi que l’expertise et l’accompagnement non financier.

Comme le digital prend une part de plus en plus importante dans tous les secteurs d’activité économique, celui de l’agriculture n’est pas en reste. La banque a développé une panoplie de produits pour faciliter l’accès aux services bancaires, spécialement dans le milieu rural, dont Imtiazat-e dédiée aux agriculteurs. «Cette application propose entre autres les demandes de financement, ou de couverture contre des risques… Des partenariats ont été conclus avec des intervenants, comme la Sonacos pour faciliter le paiement de l’achat des engrais par exemple, et l’office régional de mise en valeur agricole de Kénitra, comme 1ère expérience, qui sera généralisée dans tout le Maroc», détaille El Mustapha Benabou, directeur pôle banque digitale au CAM. Cela, en plus de la possibilité d’accéder à des conseils pratiques.

Par ailleurs, la banque a également lancé Al Filahi Cash (AFC), établissement de paiement qui offre une panoplie de services spécifiques via l’application AlfilahiPay, ses agences en propre ou son réseau d’agents via la banque. AFC dispose aussi d’agréments pour offrir des services d’intermédiation bancaire de base.