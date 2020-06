Après avoir soutenu ses entreprises et TPME clientes impactées par la crise pour leur permettre de maintenir l’accès au financement et d’assurer leur exploitation à travers différentes mesures, BOA met à la disposition des entreprises en difficulté le crédit moyen/long terme « Crédit Relance », indique BOA dans un communiqué.

Ce crédit est destiné principalement au financement du fonds de roulement des entreprises, affirme la banque. En effet, dans le but de soulager la trésorerie suite au manque à gagner généré par la crise sanitaire et permettre ainsi aux entreprises de relancer leur activité, BOA soutient ses entreprises clientes en mettant à leur disposition un crédit adapté à leur taille, plafonné à 100 MDH avec un taux de financement de 4% et un remboursement étalé sur 7 ans avec différé pouvant atteindre 2 ans, relève la même source. Garanti par la Caisse centrale de garantie à hauteur de 80 à 95%, selon le chiffre d’affaires de l’entreprise, le « Crédit Relance » est destiné à couvrir les besoins en fonds de roulement avec au moins 50% du crédit dédié au règlement des fournisseurs, précise le communiqué. D’autres besoins peuvent être financés par le Crédit Relance, notamment les charges du personnel, les charges sociales, les charges fiscales, les loyers, les charges d’énergie, les frais d’entretien et les droits de douane.

Avec l’ensemble de ses initiatives et mesures, conclut la banque, BOA réaffirme, ainsi, « sa mobilisation pour accompagner les acteurs économiques marocains à surmonter la crise causée par la pandémie Covid-19 et traduit ainsi son engagement fort et solidaire en tant que partenaire financier de choix des entreprises ».