Aziz Akhannouch et Moulay Hafid Elalamy à Beni-Mellal Khénifra pour soutenir l’investissement

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch et Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique ont présidé le 03 décembre 2019 au siège du Qualipole Alimentation de l’Agropole de Béni Mellal, la cérémonie d’ouverture de la journée de promotion de l’investissement dans les industries agroalimentaires dans la région.

Organisée par les ministère de l’Agriculture et de l’Industrie et du Commerce, la Wilaya de la Région et la société d’aménagement SAPINO, cette journée a pour objectif de présenter les potentialités de la Région et l’offre en matière d’infrastructures, de financement et d’appui de l’Etat pour accompagner les investisseurs en industries agroalimentaires.

Notons que depuis 2008, et grâce au soutien de SM. Mohamed VI, notre pays s’est engagé dans une politique agricole volontariste visant à ancrer notre secteur dans une dynamique de compétitivité, d’ouverture sur les marchés extérieurs, de diversification territoriale et de durabilité.

Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, en 10 années dans le cadre du Plan Maroc Vert, le PIB agricole et les exportations agricoles ont doublé et la production a augmenté pour la majorité des filières (+83% pour les agrumes, +93% pour les céréales et l’arboriculture, + 136% pour les olives, +34% pour le maraîchage, +62% pour les dattes, +214% pour les semences, +53% pour les viandes rouges, +41% pour les viandes avicoles, etc.).

Dans la continuité de cet élan, afin de consolider les acquis et favoriser l’intégration entre l’amont productif et l’aval de transformation, les ministères de l’agriculture et du commerce et de l’industrie ont fait le choix depuis plusieurs années de travailler en étroite collaboration pour créer les synergies nécessaires dans les actions, en l’occurrence pour la promotion de l’investissement agricole.

Parmi les actions engagées pour assurer une meilleure intégration entre l’amont agricole et l’aval industriel, un programme de mise en place des agropoles au niveau des principaux bassins de production agricole de Meknès, Berkane, Tadla, Souss, Gharb, Loukkos et Haouz. Ces agropoles constituent des plateformes intégrées offrant aux investisseurs des terrains aménagés pour l’installation de projets d’investissement

Ces agropoles abritent parmi les structures, des Qualipoles installées par le ministère de l’Agriculture. Ces structures conçues comme guichet unique au service des opérateurs, intègrent des laboratoires de dernière génération (laboratoires de l’INRA, ONSSA et EACCE), des espaces d’expérimentation et de formation, ainsi que des services de contrôle qualité et d’exportation. Aujourd’hui, les quatre agropoles de Meknès, Berkane, Tadla et Souss sont réalisées et les lots sont en phase de commercialisation auprès des investisseurs.

Par ailleurs, au cours des dernières années, une stratégie de développement des industries agroalimentaires a été élaborée conjointement entre les Départements de l’Agriculture et de l’Industrie ainsi que les professionnels. Cette stratégie a été concrétisée par la signature d’un contrat programme en avril 2017.

Ce contrat-programme vise principalement le développement de chaines de valeur intégrées et compétitives avec un investissement global de 12 Mds Dhs dont 8 Mds Dhs à travers la contribution des opérateurs privés et 4 Mds Dhs à travers la contribution des Départements de l’Agriculture (2,8 Mds Dhs) et de l’Industrie (1,2 Mds Dhs).

En termes d’impacts socio-économiques, il permettra de créer à l’horizon 2021, plus de 38.000 emplois permanents, 42 Mds Dhs de chiffre d’affaires annuel additionnel, 12.5 Mds Dhs de chiffre d’affaires annuel additionnel à l’export et 13 Mds Dhs de valeur ajoutée annuelle additionnelle.

Les réalisations enregistrées, grâce aux synergies du Fonds de développement agricole (FDA) et du Fonds de Développement Industriel (FDI) montrent l’intérêt suscité. Ainsi, globalement, 194 projets ont été déposés pour un montant d’investissement de 5.1 Mds Dhs permettant la création de plus 25.000 emplois. Cela représente 53% de l’objectif 2021 en terme de nombre de projets, 43% en terme d’investissements et 65% en terme de création d’emplois.