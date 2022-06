« Awrach »: plus de 30.000 bénéficiaires ont déjà reçu leurs salaires

Plus de 30.000 bénéficiaires ont reçu effectivement leurs salaires dans le cadre du programme « Awrach », a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri. Le ministre, qui présidait une réunion nationale consacrée à l’état d’avancement de la mise en œuvre des différentes composantes du programme « Awrach », a fait état d’un taux de participation des femmes aux alentours de 40% des bénéficiaires, ainsi qu’un déploiement du programme sur tout le pays.

Quant au nombre d’associations formées aux process Awrach, elles ont atteint près de 1.800, a-t-il fait savoir. « Nous nous réjouissons de l’avancement de ce programme qui constitue un bel exemple de réussite », s’est félicité le ministre. Cette réunion, à laquelle ont pris part toutes les composantes du ministère qui supervisent directement le suivi et la mise en œuvre du programme Awrach au niveau régional et provincial, a été aussi l’occasion pour M. Sekkouri de souligner l’importance de ce programme et de réitérer le souci du gouvernement d’en faire un succès, compte tenu du contexte général de sa mise en œuvre. Il a précisé que la gouvernance du programme et son suivi optimal constituent la principale approche pour assurer l’atteinte des objectifs souhaités.

Pour sa part, le Directeur général de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), Mohamed Achiq a dressé un bilan « très positif » et « rassurant » du programme Awrach au niveau de l’ensemble de ses composantes.

Cette réunion nationale de grande envergure vise à faire le point sur l’état d’avancement, et de s’arrêter éventuellement sur les difficultés rencontrées pour une continuité de la mise en application optimale de ce dispositif aussi bien pour l’année prochaine de son déploiement, a-t-il noté. Elle s’est caractérisée par des présentations faites par les responsables régionaux, chacun selon ses missions et compétences dans le programme, sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme, tout en s’arrêtant sur tout ce qui pourrait représenter un obstacle devant la mise en œuvre de ce programme dans le respect des principes de gouvernance, d’efficacité et d’efficience au niveau des différentes régions du Royaume. A rappeler que le programme Awrach bénéficiera à près de 250 mille personnes durant sa période d’exécution entre 2022 et 2023 et ce, dans le cadre de contrats Awrach, signés par des associations de la société civile, des coopératives et des entreprises, à travers des candidatures et contrats de travail, en particulier au profit des personnes ayant perdu leur emploi suite à la crise sanitaire liée au covid-19 et celles en difficulté d’accéder au marché du travail, sans conditions d’éligibilité.