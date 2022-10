Aviculture : Le secteur se fait plumer

La filière avicole a du mal à se redresser après le passage tumultueux de la période Covid. A peine a-t-elle commencé à voir le bout du tunnel que la guerre entre l’Ukraine et la Russie est venue empirer une situation déjà fragile. A la forte baisse de la demande en raison de la fermeture des frontières, des restrictions sanitaires, de l’arrêt total ou partiel du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, s’est ajouté le recul des prix de vente à cause justement du manque de débouchés des quantités importantes produites. D’autres variables ont amplifié cette situation qualifiée d’inédite, telles que le renchérissement des prix des alim ents composés, les répercussions de la sécheresse, l’augmentation du coût du transport et aussi la hausse du taux de change du dollar.

Dans ce contexte, «plusieurs aviculteurs ont en partie ou même définitivement cessé leurs activités avec des conséquences financières lourdes. Tous ces facteurs ont entraîné une perturbation des mécanismes de l’offre et de la demande sur le marché», se désole Youssef Alaoui, président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA). A noter, cependant, que malgré cette conjoncture défavorable, aucun souci d’approvisionnement n’a été enregistré. Le marché a toujours été ravitaillé en produits avicoles (œufs et volailles), au détriment du revenu de l’éleveur.

Cela dit, depuis août, l’on déplore une hausse des prix à la vente de la volaille. A fin septembre, les prix de vente départ ferme dans la région de Casablanca ont enregistré en moyenne 17 DH/kg vif pour le poulet de chair, 21 DH/kg vif pour la dinde et 1,04 DH/unité pour l’œuf de consommation. Quelques mois auparavant, les prix étaient situés à 15 DH ; 20,3 DH et 0,86 DH respectivement, sachant qu’en soi ces prix étaient déjà en forte augmentation. Si l’on prend une année normative, 2019, le prix de vente du poulet était de 11,9 DH, celui de la dinde de 15 DH et des œufs de 0,58%.

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement