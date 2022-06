Autoroutes : Arrêt des travaux d’entretien à partir du 30 juin

Cette décision fait partie du dispositif global « Mode vigilance totale » prévu par ADM pour accueillir les Marocains du Monde dans les meilleures conditions et pour sécuriser et fluidifier le trafic qui enregistre des pics importants sur le réseau en saison estivale.

Pour l’accueil des Marocains du monde, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers des autoroutes qu’elle procédera à l’arrêt des travaux d’entretien et de modernisation au niveau du réseau autoroutier national, à partir du jeudi 30 juin 2022, informe ADM dans un communiqué rendu public ce mardi. Cet arrêt vise à maintenir une qualité optimale de service et de sécurité à ses usagers et ce en préparation du pic prévisible du trafic à l’occasion du retour des Marocains du monde et la célébration de la fête de l’Aïd Al Adha qui aura lieu en juillet cette année.

Cet arrêt exclura les travaux d’élargissement des deux tronçons suivants : l’autoroute de Contournement de Casablanca entre le péage de Tit Mellil et la pénétrante de Lisasfa et l’autoroute Casablanca-Berrechid entre le nœud de Sidi Maarouf et l’échangeur de Bouskoura.

Il est à noter, souligne la même source, que ces deux chantiers d’élargissement se dérouleront sans déviation de trafic durant cette période et en renforçant les dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation.