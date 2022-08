Automobile : entre hausse des exportations et baisse des ventes locales

Après deux années de pandémie marquées par la fermeture de plusieurs usines à travers le monde, voilà que les contextes géopolitiques et sanitaires internationaux, à l’origine d’une inflation globale, contraignent les constructeurs à la réorganisation de leurs process, en raison de la rupture d’intrants, et bouleversent les perspectives de développement du secteur automobile mondial. La perturbation des chaînes d’approvisionnement dans le monde, notamment la pénurie des semi-conducteurs dont la demande a explosé à la réouverture des usines, impose aux constructeurs de nombreux défis organisationnels orientés vers l’intégration verticale des facteurs de production, certaines firmes ayant décidé de développer leurs propres circuits parallèlement à la conception et à l’assemblage.

Selon les statistiques mensuelles publiées récemment par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), les ventes de voitures neuves sur le territoire national auraient diminué de 11,03% au cours des sept premiers mois de l’année pour s’établir à 95.544 unités. Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est élevé à 85.771 unités à fin juillet 2022, soit un repli de 9,68%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s’est chiffré à 9.773 unités (-21,34%), rapporte l’AIVAM.

Cette contre-performance tient principalement au constat de l’atonie des lignes de production qui entraîne, tout compte fait, une pénurie des véhicules eux-mêmes. Car la demande existe bel est bien, sauf que le défaut inédit et persistant des semi-conducteurs et le renchérissement d’autres composants, dont des matières premières, retardent les livraisons des véhicules neufs, réduisant mécaniquement l’offre sur le marché. Dans ce contexte, certains constructeurs, limités dans leur production par la rareté des intrants, adoptent la stratégie du “vendre moins et gagner plus”. À travers cette politique d’écrémage, les firmes optent pour l’affectation en priorité des composants électroniques aux véhicules haut de gamme en gérant le manque de disponibilité des véhicules par une suppression des actions promotionnelles et des rabais.

Parallèlement, la récente note de l’Office des changes sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juin reflète une dynamique positive pour le secteur automobile national. Ses exportations auraient progressé de 30,1% à 52,84 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de l’année 2022, soit un plus haut niveau des cinq dernières années sur la même période. Les perspectives de l’industrie automobile marocaine, premier secteur exportateur du pays (27% des exportations en 2019) demeurent, de surcroit, optimistes grâce au Plan de relance industrielle 2021-2023 qui prévoit de développer le taux d’intégration de 60% à 80%. Par ailleurs, la présente conjoncture marquée par la raréfaction des ressources et l’interdépendance des industries mondiales, pose avec acuité la question de la souveraineté industrielle nationale et suppose, dès lors, de faire le choix entre objectifs économiques à court terme et ambitions écologiques à moyen terme.