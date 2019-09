Attijariwafa Bank : « Dar Al Moukawil » se renforce avec un 9è centre à Casablanca (En Photos)

Cette nouvelle structure baptisée « Casablanca Centre » s’ajoute à un réseau composé de 8 agences au niveau national, lancé en 2016 et focalisé sur l’accompagnement gratuit des jeunes, des porteurs de projets, des auto-entrepreneurs et des TPE, clients et non clients de la banque.

Cette implantation vient confirmer l’engagement d’Attijariwafa bank pour accélérer la croissance des TPE, en particulier dans cette région, qui représente le premier bassin d’emploi et le premier pôle économique du pays avec plus de 32% de contribution au PIB, 52% d’exportations générées et 44% d’IDE attirés.

Pour rappel, « Dar Al Moukawil » est le premier écosystème spécialement créé pour les entrepreneurs et les porteurs de projets pour leur apporter des services d’accompagnement spécifiques afin de les aider à entreprendre sereinement.

Ainsi, à travers un réseau de centres dédiés et la plateforme web daralmoukawil.com, les petites entreprises existantes, en création ou au stade de projet, clientes ou non de la banque, ont accès gratuitement à des séances de formation quotidiennes, des mises en relation d’affaires avec des partenaires et des donneurs d’ordres potentiels, une mine d’informations utiles et du conseil sur-mesure fourni par des conseillers spécialisés afin de réussir leurs projets.

Ouverts à Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Rabat, Meknès et El Hoceima, les centres Dar Al Moukawil affichent des résultats en progression continue dont plus de 1850 formations organisées au profit de 20.800 TPE gratuitement et plus de 8400 entretiens de conseil et d’accompagnement réalisés au bénéfice de clients et non clients pour les aider dans la gestion de leurs activités au quotidien.

En outre, 11 journées marchés et 32 sessions B2B ont été organisées pour faire bénéficier les TPE d’opportunités d’affaires à travers ces services de mise en relation, 300 entreprises ont été créées à travers le programme « Hub de l’entrepreneuriat » en quelques mois et 125 partenariats conclus avec les acteurs locaux mis en place pour mobiliser les énergies et conjuguer les efforts autour du renforcement du tissu entrepreneurial.

Par ailleurs, Attijariwafa bank a annoncé, le lancement de la 2e édition du concours dédié à la TPE et aux porteurs de projets des à savoir les trophées « ana maâk », s’assignant pour objectif de valoriser les réussites des petites entreprises et de primer leurs réalisations dans plusieurs catégories, notamment l’innovation, le développement durable et la création d’entreprise.

