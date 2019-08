Atonie de la croissance : a-t-on vraiment tout essayé ?

L’inflation au Maroc est parmi les plus faibles au monde. Elle est de 0,1% au premier semestre 2019 et de 1,6% en moyenne annuelle depuis près de vingt ans. Comment interpréter l’évolution de cette variable dans un pays jeune et en développement ? Ce qui est certain en tout cas est que l’activité économique, elle aussi, évolue à un rythme tout aussi faible. Le PIB a augmenté de 2,8% au 1er trimestre, il devrait s’établir à 2,6% au 2e, à 2,4% au 3e et à 2,7% sur l’ensemble de l’exercice. Il existe pourtant des instruments de politique économique pouvant être actionnés pour influer sur la conjoncture. Faut-il vraiment s’en priver ?

