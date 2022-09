Arboriculture fruitière : La production devrait baisser de 30 à 40%

Avec ses 14 espèces fruitières, la filière de l’arboriculture a totalisé une production de 2,17 millions de tonnes en 2021. Si la filière joue un rôle socio-économique important en créant annuellement environ 35 millions journées de travail en milieu rural, elle est aujourd’hui confrontée au défi des changements climatiques dont les principaux facteurs sont le réchauffement climatique et le déficit hydrique. En effet, «la campagne 2021-2022 illustre bien les effets de ces changements, puisqu’elle a été la plus sèche avec un déficit pluviométrique moyen de 50% et d’enneigement de 65% à l’échelle nationale», souligne Tayab Snoussi, président de la FÉDAM (Fédération interprofessionnelle de la filière de l’arboriculture fruitière).

Bien que la superficie arboricole équipée en goutte-à-goutte soit d’environ 141 000 ha permettant d’économiser les apports d’eau aux vergers par le biais du pompage sous terrain essentiellement, la quasi-totalité des bassins de production (Sefrou, El Hajeb, Azrou, Midelt, Boumia, Beni Mellal, Marrakech.…) connaît de sérieux problèmes d’irrigation en raison du manque d’eau dont l’ampleur est variable selon les régions et le non-renouvellement des nappes servant à combler le …

