Analyse. La fonction publique n’est pas pléthorique, mais elle coûte trop cher

L’effectif des fonctionnaires civils s’élève à 564 548 en 2019, soit 16 fonctionnaires pour 1 000 habitants, au lieu de 72 en Tunisie. Malgré tout, les dépenses de personnel sont élevées, et elles le seront encore plus lorsque, en 2020, on y intégrera les cotisations sociales acquittées par l’Etat.

Si l’on tenait compte de l’ensemble des fonctionnaires, indépendamment de leur statut, l’effectif aussi bien que le coût augmenteraient sensiblement.

