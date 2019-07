Agropole Souss Massa : lancement de la commercialisation de la 2ème tranche

Les choses bougent du côté du Parc Haliopolis dans la région d’Agadir. Ahmed Hajji, wali du Souss Massa a donné lundi 22 juillet, le coup d’envoi de la commercialisation de la deuxième tranche de l’agropole Souss Massa implanté dans le parc Haliopolis dans la commune de Drarga.

La mise en vente sur le marché de cette nouvelle tranche donne un nouvel élan à l’investissement dans la région. Elle offre sur 14 ha, 51 lots industriels dédiés à l’industrie agroalimentaire dans le parc Haliopolis.

Parc Haliopolis est la société chargée de la conception, l’aménagement, la commercialisation et la gestion du parc industriel Haliopolis et de l’Agropole Souss Massa à Agadir.

Fruit d’un partenariat institutionnel entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, le ministère de d’Industrie et du groupe CDG, Haliopolis est une société mixte publique privée. C est également un modèle de partenariat capitalistique entre la Région Souss Massa , Medz et le secteur bancaire à travers le crédit agricole du Maroc.

Sur le plan foncier, étendu sur une superficie totale de 150 ha, le parc Haliopolis a enregistré ses premiers affectataires en 2012. Aujourd’hui, sept acquéreurs ont valorisé leur lot et démarrent leur activité.

Deux unités industrielles entrant en activité ont été inaugurée lundi. Il s’agit de la société Sud Fraclim, spécialisée dans le froid industriel et la climatisation centrale, qui a nécessité un investissement de 15,4 millions de DH, générant 85 emplois. La deuxième unité est portée par la société Richbond Logistics, spécialisée dans la logistique, la location et la mise à disposition de locaux équipés. Ce projet a absorbé un investissement de près de 46,7 millions de DH et devrait créer à terme près de 60 emplois.

Outre les unités opérationnelles, 16 chantiers sont en cours de réalisation dont 11 devraient être achevés au 2ème semestre de l’année 2019, est-il précisé dans un communiqué du Centre régional d’investissement Souss Massa.

En ce qui concerne l’Agropole, 75 Ha au total sont dédiés au développement de l’industrie agroalimentaire. 90% de la première tranche, d’une consistance de 19,9 ha, ont été commercialisés. Neuf acquéreurs ont démarré leur chantier dont quatre prévoient l’ouverture de leur unité à la fin de l’année 2019.

Pour accompagner le développement de ce parc, le Centre régional d’investissement Souss Massa (CRI) a implanté une annexe dans le guichet unique mis en place dans le parc Haliopolis. Il s’agit d’une démarche de proximité pour accompagner les porteurs de projet et suivre la valorisation de la zone.

Le parc Haliopolis abritera également un pôle de formation pour accompagner les industriels, où sera installé le Qualipole alimentation qui est en cours de construction par le ministère de l’Agriculture et des Pêche maritimes. Ce qualipole regroupera des laboratoires relevant du département de l’Agriculture.

Sur le plan équipement et services, sont aussi au programme une station de service, une banque ainsi qu’un hôtel.

Pour appuyer cette dynamique, les élus de la localité sont appelés aujourd’hui à assurer la sécurité et l’animation de la zone à travers des équipements et des services de proximité tel que le renforcement du transport en commun. Le développement de la zone repose en effet sur la mise en place de conditions optimums à travers des espaces de vie équipés, mis en valeur et bien desservis, en faveur des investisseurs et des usagers de la zone.