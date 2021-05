Une Halle technologique inaugurée à l’Ecole d’Agriculture de Témara

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a présidé le mercredi 19 mai 2021 à Témara, l’inauguration de la nouvelle Halle technologique agroalimentaire de l’Ecole d’Agriculture de Témara, indique un communiqué du ministère.

Cette Halle technologique agroalimentaire d’une superficie couverte de 452 m2 est bien équipée en matériel de transformation des produits agro-alimentaires et de laboratoires.

D’un investissement global de 11 Millions de dirhams, cette structure a pour objectifs d’améliorer la qualité de la formation, de doter les stagiaires de capacités professionnelles dans les domaines de la transformation et la valorisation des produits d’origine animale et végétale, de procéder à l’échange d’expériences avec les institutions de formation agricole et de l’enseignement supérieur et la mise en place de partenariats gagnant-gagnant avec les unités industrielles.

La Halle profitera annuellement à plus de 100 élèves et jeunes porteurs de projets en agroalimentaire. Elle permettra également la formation et l’appui aux coopératives de valorisation des produits agricoles. Elle s’inscrit dans la vision globale de former une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles à l’horizon 2030 dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole Génération Green.

Notons que l’Ecole d’Agriculture de Témara prépare au diplôme de technicien spécialisé dans les industries agroalimentaires, au diplôme de technicien commercial spécialisé en production horticole et au baccalauréat professionnel en gestion des exploitations agricoles. Elle fait partie d’un réseau de 9 établissements de formation agricole de la région Rabat-Salé-Kénitra.