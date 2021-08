Taounate : Hausse de plus de 200% de la production céréalière

Cette production se répartit entre la culture du blé dur avec 1,829 million de quintaux, du blé tendre avec 4,11 Mqx et de l’orge avec 1,25 Mqx, indique la Direction provinciale d’agriculture (DPA) de Taounate.

La combinaison des facteurs géographiques et climatiques a eu des effets positifs sur l’installation et le développement de l’ensemble des cultures céréalières et sur leur production, note la DPA dans un communiqué, relevant que les rendements et les productions sont jugés ‘’très positifs’’ en comparaison avec les chiffres enregistrés durant les années écoulées.

La Direction provinciale a aussi fait part des mesures entreprises pour limiter le développement des maladies cryptogamiques au niveau des cultures céréalières, à travers la mise en place d’un programme de sensibilisation et de lutte contre les maladies au profit des agriculteurs, afin de renforcer les traitements phytosanitaires en fonction des maladies et de leur pression sur les céréales.

Ce programme a été réalisé en collaboration avec les structures locales de l’Office national du conseil agricole et les autorités locales.

La province de Taounate se caractérise par des terrains géographiquement propices aux cultures céréalières, à savoir les terrains plats et moyennement accidentés et des conditions climatiques favorables, notamment des précipitations régulières et bien réparties, ainsi que de faibles degrés de température qui ont caractérisé la campagne agricole 2020-2021.

Selon la DPA, tous ces facteurs ont favorisé l’adoption de ce genre de cultures par les agriculteurs de la province, particulièrement au niveau des cercles de Tissa et Karia Ba Mohamed.