Rabat-Salé-Kénitra : un programme d’irrigation pour la valorisation des ressources en eau

La Région de Rabat-Salé-Kénitra s’est pleinement investie dans le domaine de l’économie et la valorisation de la ressource en eau. En effet, elle compte un bon nombre de programmes et projets visant la modernisation et la durabilité de l’agriculture irriguée.

Ainsi, le Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation (PNEEI) a été initié pour faire face au déficit hydrique, eu égard à son rôle vital dans la sécurisation des besoins en irrigation.

Il s’articule autour de grands axes d’intervention, en particulier la modernisation de l’agriculture irriguée à travers le développement de l’irrigation localisée à grande échelle par le biais de la reconversion des techniques d’irrigation existantes et à efficience limitée.

Les objectifs de ce programme sont l’économie et la valorisation de l’eau d’irrigation ; l’amélioration de l’efficience de l’irrigation à la parcelle ; et la modernisation du système d’irrigation par la réalisation des prises individuelles.

Les principales réalisations pour la période 2008-2019 au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra résident en la reconversion en irrigation localisée de 55 200 Ha. Il s’agit de 40 000 Ha reconversion individuelle et de 15 200 Ha reconversion collective. Le nombre de bénéficiaires de ce programme est de 6600 agriculteurs. La reconversion collective concerne 1570 agriculteurs et la reconversion individuelle a touché 5015 agriculteurs. Le coût global du programme est de 2,714 MMDH

Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle stratégie « Génération Green », il est prévu une superficie de 41 570 Ha pour la reconversion en irrigation localisée au profit de 9 100 bénéficiaires et pour un coût global de 1832 MDH.

Sur un autre registre, le Programme d’Extension de l’Irrigation (PEI) à l’aval des barrages vise à créer de nouveaux périmètres et renforcer l’irrigation des périmètres existants dominés par les barrages réalisés ou en cours de construction.

En ce qui concerne le PEI au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, plusieurs projets ont été réalisés pour l’aménagement des périmètres de petite et moyenne hydraulique à l’aval des barrages collinaires au niveau de la région.

C’est ainsi que plusieurs projets ont été mis en place pour la création de nouveaux périmètres irrigués. Il s’agit du périmètre hydro-agricole associé au barrage Oued Ettine sur 740 ha, de périmètre hydro-agricole associé au barrage Ouljat Essoltane sur 2 000 ha et du périmètre hydro-agricole associé au barrage Tiddas sur 4700 ha

S’agissant du projet d’Aménagement hydro-agricole du périmètre associé au barrage Ettine, le projet vise la valorisation des eaux du barrage collinaire d’Oued Ettine et la protection des terres contre les inondations.

D’un investissement global de 138 MDH et sur une superficie de 740 ha, ce projet profitera à plus de 300 agriculteurs des communes de My Abdelkader et Béni Oual.