Invention et la recherche agricoles : Voici les lauréats du Grand Prix Hassan II de cette année

Organisé dans sa douzième édition, le Grand Prix Hassan II pour l’invention et la recherche dans le domaine agricole a été instauré comme l’un des leviers pour encourager la recherche scientifique, l’invention et l’innovation dans le domaine agricole.

Décerné tous les deux ans, le Grand prix comprend trois classes de prix, portant sur les publications d’ouvrages scientifiques ou techniques, les sciences et les technologies avancées et les inventions et techniques pratiques dans le secteur agricole et agroalimentaire. Trois prix sont décernés pour chaque classe.

Ci-après les neuf prix décernés lors de la cérémonie de cette 12ème édition.

Classe Publications d’Ouvrages Scientifiques et Techniques

1er prix : « Le secteur des pesticides au Maroc : Enjeux, défis et perspectives ». Prof. Abderrahim HORMATALLAH et Prof. Noureddine CHTAINA de l’IAV Hassan II.

2ème prix : « Reproduction des petits ruminants Tome 1. Le mâle ». Prof. Rachid BOUKHLIQ et Prof. Ahmed TIBARY de l’IAV Hassan II.

3ème prix : Guide des procédures cliniques de base chez le cheval » . Dr. Mohammed PIRO, Dr. Zineb RAIS et Dr. Mohamed DILAI/ IAV Hassan II.

Classe Sciences et Techniques Avancées

1er prix : « Identification des premières sources de résistance du cactus contre la cochenille à carmin, Dactylopius opuntiae, au Maroc ». Equipe coordonnée par Dr. Mohamed Sbaghi de l’INRA.

2ème prix : « La création de deux variétés d’avoine héxaploïde (Avena sativa L.) à haute valeur nutritive du grain pour la consommation humaine : Une innovation à l’échelle nationale » Dr. Saidi Nezha de l’INRA.

3ème prix : « Sélection de biostimulants naturels à base de microorganismes autochtones et de composts pour une agriculture durable et intelligente face aux contraintes biotiques abiotiquest ». Prof. Abdelilah Meddich de la Faculté des Sciences Semlalia.

Classe Inventions et Techniques Pratiques

1er prix : « Intégration des outils de la biotechnologie dans une nouvelle stratégie d’amélioration génétique des céréales d’automne ; acquis et perspectives ». Dr. Jamal El Haddoury de l’INRA.

2ème prix : « Sélection et inscription des premières variétés de mandariniers triploïdes (2n=3x=27), stériles et à fruits sans pépins pour le développement de l’agrumiculture marocaine : Hana et Aya deux nouvelles mandarines seedless ». Équipe coordonnée par Dr. Najat Handaji de l’INRA.

3ème prix : Brevet d’invention MA 41534 : « Production, formulation et recyclage d’un produit biofongicide et biostimulant à base de Trichoderma asperellum ». Prof. Amina Ouazzani Touhami de l’Université Ibn Tofail Kénitra.

Les 9 prix ont été sélectionnés par une commission composée de 23 experts, sur un total de 28 dossiers déposés. Depuis le lancement du prix en 2003, 47 prix ont été décernés dont 10 premiers prix.