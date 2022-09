Dakhla : l’Etat à la recherche de partenaires privés pour le développement d’un périmètre agricole moderne

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a annoncé avoir lancé, lundi dernier, à travers l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), un appel d’offres de Partenariat Public-Privé (PPP) autour des terres agricoles du domaine privé de l’État dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des Provinces du Sud lancé par Sa Majesté Le Roi, consiste en la création d’un nouveau périmètre irrigué d’une superficie de 5.200 ha dans le cadre du grand projet intégré de dessalement de l’eau de mer exploitant l’énergie éolienne, dans la province de Oued Ed-Dahab et plus précisément au niveau de la commune de Bir Anzarane, indique le ministère dans un communiqué.

Cet appel d’offres permettra la mise en valeur d’un nouveau périmètre irrigué à travers l’attribution de terrains, relevant du domaine privé de l’Etat, à des jeunes marocains de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab et aux investisseurs privés dans le cadre de l’opération du Partenariat Public-Privé, à travers la location longue durée allant de 25 à 40 ans selon la nature des projets, ajoute la même source.

Le foncier concerné portera sur une superficie totale de 5.200 ha, subdivisée en 219 projets répartis comme suit: 100 petits projets de 5 à 10 ha destinés aux jeunes de la région, 78 moyens projets de 10 à 40 ha, 34 grands projets de 40 à 147 ha et 7 projets d’agrégation supérieurs à 147 ha, explique le ministère. La mise en valeur agricole reposera sur le développement du maraîchage de primeurs notamment sous serres, d’autres cultures à haute valeur ajoutée ainsi que les cultures fourragères.

Ces produits seront destinés en priorité au marché national pour renforcer la sécurité alimentaire dans le cadre d’une intégration amont-aval qui sera assurée par le biais de la mise en place d’au moins 7 projets d’agrégation autour d’unités de valorisation.

Et de souligner que ce projet d’envergure permettra de créer une forte dynamique économique dans la région de Dakhla Oued Ed-Dahab à travers la mobilisation d’un investissement privé pour la mise en valeur de ce périmètre estimé à 2,5 milliards de dirhams (MMDH) qui génèrera une production de plus de 415.000 T de primeurs et créera une valeur ajoutée annuelle de plus de 1 MMDH et plus de 10.000 emplois permanents.

S’inscrivant pleinement dans le développement durable, le projet reposant sur le dessalement de l’eau de mer favorisera la préservation des ressources en eau souterraines, et en fonctionnant sur l’énergie renouvelable (éolienne), assurera la pérennité des systèmes de production. Il permettra également de donner la garantie et la visibilité nécessaires aux investisseurs pour réaliser leurs investissements et honorer leurs engagements contractuels vis-à-vis du marché. Le projet présente également un potentiel d’attraction des jeunes en termes d’emploi dans les activités agricoles et des services associés.

La création de ce nouveau périmètre agricole s’inscrit dans le projet intégré de dessalement de l’eau de mer à Dakhla fonctionnant par l’énergie éolienne qui est réalisé par un PPP et comprenant une unité de dessalement de l’eau de mer par osmose inverse d’une capacité de 30 millions de m3 par an et un parc de génération de l’énergie éolienne, une énergie renouvelable ainsi que l’aménagement hydroagricole comprenant un réseau d’irrigation pour desservir le périmètre.

L’investissement total de 2 MMDH dont 1,53 MMDH de contribution publique et 470 millions de dirhams (MDH) de contribution d’un partenaire privé. Et de rappeler que le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, avait présidé le 22 juin 2022 à Rabat la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente et des accords de partenariat entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et le groupement des partenaires privés pour la mise en place de l’usine de dessalement de l’eau de mer et du parc éolien en question.

Le détail du cahier de charges de cet appel d’offres est publié au niveau du site web de l’Agence pour le développement Agricole (www.ada.gov.ma), relève le communiqué.