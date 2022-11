Céréales d’automne : une production de 1,1 million de quintaux

La production des céréales d’automne au titre de la campagne agricole 2022-2023 s’est chiffrée à 1,1 million de quintaux, composée de variétés appropriées avec des rendements élevés et une qualité garantie, et subventionnée par l’Etat à hauteur d’un tiers du coût de production, a indiqué lundi le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.