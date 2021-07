Béni Mellal-Khénifra : la superficie semée en céréales d’automne dans la région s’élève à 587.816 Ha

La production prévisionnelle des trois céréales principales au titre de la campagne 2020-2021 est estimée à près de 12,22 millions de quintaux contre 4,5 millions de quintaux en 2019-2020 soit une hausse de 171% par rapport à la campagne précédente, et 62% par rapport à la moyenne de cinq dernières années, selon la DRA qui souligne que le rendement moyen est estimé à 20,8 Qx/Ha soit une hausse de 197% par rapport à la campagne précédente (7 Qx/ha).

Pour la multiplication des semences des céréales la superficie totale semée s’élève à 7.400 Ha, contre 3.000 Ha seulement en 2019-2020, soit 89% du programme. La production prévisionnelle est estimée à 370.000 qx.

Par ailleurs, les pluies importantes et généralisées enregistrées à partir du mois de décembre 2020 à avril 2021 ont eu un impact très positif sur l’évolution de la campagne agricole, à travers, notamment, l’amélioration du couvert végétal en général et des parcours en particulier et la dynamisation des travaux d’entretien (désherbage chimique et apport d’engrais azotés), conclut la DRA.