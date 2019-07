Akhannouch se rend à Taza en marge des journées « Goûts et saveurs »

Le ministre de l’Agriculture Aziz Akhannouch, s’est rendu, vendredi 12 juillet à Taza, pour une visite de terrain de plusieurs programmes et projets de développement agricole et rural au niveau de la province, en marge des journées « Goûts et saveurs de Taza ».

La première visite a porté sur des projets d’agriculture solidaire au niveau du périmètre de Sidi Bouaissa (commune rurale de Smiaa). Il s’agit d’un projet de plantation d’amandier sur une superficie de 200 ha s’inscrivant dans le cadre du programme global de plantation d’arbres fruitiers dans la province de Taza sur une superficie totale de près de 65.000 ha. Le programme devrait profiter à plus de 33 000 bénéficiaires pour un montant d’investissement de 892 millions de dirhams.

Du matériel agricole a été distribué à l’occasion, au profit des Organisations professionnelles agricoles et coopératives bénéficiaires des projets de plantations pilier II.

Au niveau de la commune rurale de Zerarda, le Ministre a visité le chantier de construction d’une piste rurale sur 6.10 Km au Douar «Ouaourakhsen». D’un coût global de plus de 7,9 Millions DH, ce projet qui s’inscrit dans le cadre du Programme de Réduction des Disparrités Territorales et Sociales (PRDTS), profitera aux habitants des douars Ouaourkhsen, Msassa, Tmazi Oudfol, Ain Ghrab et Sidi Zekri. Ce projet comporte également la réalisation d’ouvrages hydrauliques ainsi que la protection des talus par Gabion..

Le deuxième projet, situé au niveau de la même commune rurale, porte sur l’adduction de l’eau potable aux Douars Ouaourakhsen, Ilmaten, Msassa, Tizi Outfel et Oued Lahmar. Réalisé en partenariat avec l’ONEE, ce projet mobilisant une enveloppe budgétaire de plus de 7 Millions DH, profitera à environ 430 ménages pour un total de 2100 habitants. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de développement des filières agricoles dans les zones montagneuses de la province de Taza.

Ouverture des journées « Gouts et saveurs de Taza »

Le ministre a également présidé, ce vendredi, l’ouverture des journées «Goût et saveurs de Taza», sous le thème «Produits de terroir, levier de développement local» organisées par la Direction Régionale de l’Agriculture de Fès-Meknès du 12 au 15 juillet 2019. S’étalant sur une superficie de 700 m2, le salon abrite 45 stands en plus d’un espace de préparation et d’exposition de plats cuisinés à partir de produits de terroir phares de Taza.

Les stands sont occupés par les différentes coopératives et organisations professionnelles producteurs des produits de terroir au niveau national. Les produits exposés concernent les plantes aromatiques et médicinales ainsi que leurs différentes formes de valorisation (huile essentielle, crème, poudre, plantes séchées..), le miel, l’huile d’olive, le couscous, l’argan…

Les journées « Gouts et saveurs de Taza » seront également marquées par l’organisation, samedi 13 juillet 2019, d’une journée scientifique sous le thème “Produits de terroir, levier de développement local” qui sera animée par des experts et représentants du ministère, et traitera des questions liées à la gestion durable et de la commercialisation des produits de terroir.