Aid Al Adha. Voici la situation du marché selon le ministère de l’agriculture.

Les données recueillies par le ministère ont permis d’évaluer l’offre et la demande en ovins et caprins. Il en ressort que les disponibilités en animaux dépassent la demande de plus de 40%, indique un communiqué.

En effet, l’offre en ovins et caprins destinés à l’abattage de l’Aïd est estimée à près de 8.5 millions de têtes dont 4.3 millions d’ovins mâles, 2.8 millions de brebis et 1.4 millions de caprins. La demande est quant à elle estimée à 5,4 millions de têtes, dont 5 millions d’ovins et 460 milles caprins.

En collaboration avec le ministère de l’intérieur, il a également été procédé à l’installation de 30 souks temporaires dans certaines villes du Royaume pour renforcer les structures de commercialisation des animaux destinés à l’abattage.

Le plan d’action a également porté sur le contrôle, dans le cadre des commissions mixtes locales, des animaux et des aliments pour animaux destinés à l’Aid Al Adha au niveau des élevages d’engraissement, des points de vente et des souks, le contrôle de l’utilisation de tous les aliments, tous les produits et substances interdites en alimentation animale, notamment les fientes de volailles.

A cela s’ajoute la réalisation d’une campagne de communication pour informer les opérateurs, orienter et conseiller les consommateurs ; la réalisation de l’opération «Guezar Diali» pour améliorer les conditions hygiéniques d’abattage et de conservation des carcasses. En plus de ces mesures, une permanence sera assurée durant les jours de l’Aid Al Adha par les services vétérinaires de l’ONSSA.

Fièvre aphteuse : vaccination de plus de 19,6 millions de têtes d’ovins et caprins et 1,37 millions de têtes de bovins

Concernant la maladie de la fièvre aphteuse qui est apparue au début du mois de janvier 2019, l’ONSSA a procédé à l’éradication de tous les foyers dans un temps très court, ce qui a permis de contrôler la maladie et protéger le cheptel. Une campagne de vaccination nationale couvrant environ 3 millions de têtes de bovins a été réalisée dans ce sens entre janvier et avril derniers.

Une campagne généralisée de vaccination de rappel des bovins ainsi qu’une campagne de vaccination généralisée préventive des ovins et des caprins ont aussi été lancées depuis le 17 juin 2019.

2018-2019 a connu également un approvisionnement du marché en aliments de bétail en quantité suffisante et dans des conditions satisfaisantes.

Un chiffre d’affaires de 12 milliards de dirhams

Aid Al Adha constitue une opportunité pour améliorer la trésorerie des agriculteurs pour lesquels l’élevage des petits ruminants représente la principale source de revenu, notamment dans les vastes zones de parcours. Ainsi, les transactions commerciales des animaux d’abattage à l’occasion de l’Aïd Al Adha permettront de réaliser un chiffre d’affaires dépassant les 12 milliards de dirhams, dont la grande partie sera transférée au milieu rural, permettant ainsi aux agriculteurs de faire face aux dépenses des autres activités agricoles, en particulier durant la période de lancement de la campagne agricole 2019-2020.