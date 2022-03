Agriculture : Plus de 20 000 hectares de cactus à replanter

C’est une revanche sur la nature. Il y a quelques années, alors que le ministère de l’agriculture entreprenait de mettre en place une chaîne de valorisation de la culture de la figue de barbarie, la cochenille blanche ou cochenille farineuse envahit les plantations de cactus et fit des ravages. La production de figues de barbarie, pourtant source de revenus de plusieurs familles au niveau des zones affectées a été anéantie dans plusieurs régions. Aujourd’hui, avec l’effort en R&D de nos ingénieurs agronomes, des souches résistantes à ce parasite ont été développées dans les laboratoires de l’INRA. Le processus expérimental ayant abouti, c’est le moment de replanter les zones affectées. C’est justement pour cet effet que le Chef du gouvernement s’est déplacé dans la région de Rhamna. La culture du cactus est officiellement relancée. Plusieurs milliers d’hectares de cactus seront replantés. C’est un projet qui a été lancé par le Chef de l’Exécutif. Et tout en y étant, Aziz Akhannouch a également donné le coup d’envoi de plusieurs autres projets générateurs de revenus. Il a ainsi procédé mercredi à partir de la commune Sidi Abdellah relevant de la province de Rhamna, au lancement de deux projets de l’agriculture solidaire de nouvelle génération pour les provinces de Rhamna et d’El Kelaâ des Sraghna. D’un coût global de 70 MDH, ces projets ont pour objectifs la relance de la filière du cactus à travers la plantation d’écotypes résistants à la cochenille à carmin, l’amélioration et la diversification du revenu des bénéficiaires moyennant l’intégration de spéculations végétales et animales adaptées aux conditions locales et le développement de l’entrepreneuriat des jeunes.

Se déclinant sur plusieurs composantes, ce projet prévoit la plantation à terme de 4 000 ha de cactus, la plantation de 1 000 ha d’arbustes fourragers (Atriplex), l’aménagement de 8 points d’eau et la plantation de 400 ha de caroubiers dédiés aux petits agriculteurs.

Il est prévu également la distribution de 300 ruches d’abeilles, l’installation de 2 unités de production d’orge hydroponique, l’installation d’une pépinière de production de plants d’espèces arboricoles et l’installation d’élevage de poulet beldi, ce qui permettra d’améliorer et de diversifier les revenus des petits agriculteurs bénéficiaires de ces projets. Ces projets prévoient aussi la création de trois coopératives de services au profit des jeunes ruraux et la mise en place d’activités génératrices de revenus au profit des femmes. Avec plus de 1 785 bénéficiaires au niveau des deux provinces, ces projets permettront la création de plus de 254 000 journées de travail annuellement et la valeur ajoutée devrait atteindre 114 MDH. Le chef du gouvernement, qui a été accompagné notamment du ministre de l’agriculture, ainsi que d’une délégation officielle, a suivi d’amples explications sur le projet intégré d’agriculture solidaire pour le développement des filières de cactus, le caroubier, les viandes rouges dans les communes de Sidi Abdellah et Skhour Rhmana. Dans le cadre de l’opérationnalisation du programme exceptionnel de réduction de l’impact du déficit pluviométrique, le Chef du gouvernement a effectué une visite de terrain au centre de relais de distribution de l’orge subventionnée situé au niveau de la commune de Sidi Bouothmane relevant de la province des Rhamna.

A cette occasion, M. Akhannouch s’est enquis du déroulement de l’opération de distribution de l’orge aux éleveurs et des dispositions prises aux niveaux provincial et régional pour la mise en œuvre des différentes composantes du programme. Par la même occasion, le Chef de l’Exécutif a procédé au lancement de l’opération de vaccination et de traitement du cheptel.

D’un coût global de 334 millions DH, le premier axe du programme, relatif à la préservation du capital animal et végétal, porte sur la distribution de l’orge subventionnée et d’aliments composés, avec une première tranche respectivement de 544 000 Qx et 174 000 Qx, la réalisation et l’équipement de 80 points d’eau pour l’abreuvement du cheptel, le traitement de 157 000 ruches d’abeilles contre la varroase et l’irrigation de complément d’une superficie de 7 700 ha de plantations arboricoles réalisées dans le cadre de projets d’agriculture solidaire.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Akhannouch a souligné que cette visite vise à s’enquérir de la mise en œuvre du programme gouvernemental visant à réduire les effets du déficit pluviométrique sur l’agriculture, conformément aux Hautes instructions royales, relevant que l’opération de distribution d’orges subventionnées aux agriculteurs se déroule dans de bonnes conditions et connaît un grand engouement de la part des agriculteurs et des éleveurs. S’agissant du projet de plantation de cactus résistant à la cochenille, le Chef du gouvernement a mis en relief les efforts consentis dans le cadre de la recherche scientifique et qui ont permis à l’Institut national de recherche agronomique (INRA) de développer des variétés résistantes à la cochenille.

«Aujourd’hui, nous passons de la phase de l’expérimentation au niveau de l’INRA à la phase de plantation au niveau de Rhamna, où seront plantés cette année quelque 3 000 hectares de cactus, alors que ce projet national permettra de planter quelque 18 000 hectares dans plusieurs provinces telles qu’El Kelaâ des Sraghna et Sidi Ifni», a-t-il conclu.