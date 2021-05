Agriculture durable : une conférence internationale en octobre à Béni Mellal

Cette conférence réunira des chercheurs, des économistes et des acteurs de développement de premier plan qui s’intéressent aux domaines de l’agriculture et de la préservation de l’environnement.

Elle permettra également aux participants d’échanger sur les meilleures pratiques et les dernières innovations en matière de développement d’une agriculture durable et aussi de présenter leurs expériences dans ce domaine et de nouer de nouvelles collaborations aux niveaux national et international.

Les travaux de cette conférence seront axés sur plusieurs thématiques notamment « la biotechnologie et sélection végétale », « la conservation et la valorisation des produits locaux », « les ressources génomiques végétales et bio-informatique », « l’agriculture intelligente », et « l’interaction plantes-microorganismes: biofertilisation et biocontrôle ».

Parmi les sujets qui seront débattus lors de cette rencontre figurent « les systèmes de contrôle de la pollution et de réhabilitation écologique », « science alimentaire et nutrition », « l’agroécologie et changement climatique », « l’agriculture de précision: modélisation et télédétection des sciences de la terre » et « l’économie agricole ».

Cette conférence sera coorganisée par la Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal, le laboratoire de biotechnologie et valorisation des ressources phytogénétiques et l’association ADAR-Maroc.

(Avec MAP)