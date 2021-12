Agriculture : La demande en produits bio est en perpétuelle croissance

La demande en produits bio est en perpétuelle croissance. Partout à travers le monde ce marché est en évolution. C’est même un des rares secteurs en croissance dans le marché alimentaire, avancent les experts. Pour mieux se positionner dans cet environnement, le Maroc élabore un plan de développement de la filière biologique visant la mise en place de leviers stratégiques d’intervention, est-il indiqué dans une note d’information du ministère de l’agriculture. Parmi les incitations pour encourager la reconversion vers le mode de production biologique figure le maintien de la subvention à la certification. Il y a aussi la mise à niveau et le renforcement de l’interprofession de la filière biologique ainsi que celui de la recherche, de la formation et de l’encadrement dans le domaine de la production biologique. En outre, il est question de renforcement des mesures de contrôle des produits biologiques et la promotion du label bio à l’échelle nationale et internationale.

Objectif de ce plan de développement : faire du secteur bio, une filière phare dans la stratégie Green Génération 2020-2030 à travers une superficie de 100 000 ha à l’horizon 2030, générant une production de 900 000 T dont les deux tiers destinés à l’export.

Pour rappel, ce mode de production a débuté au Maroc vers les années 90 et a gagné plus d’importance dans le cadre du Plan Maroc Vert. Les mesures en faveur de cette filière s’inscrivent dans la stratégie marocaine de valorisation et de promotion de la qualité des produits agricoles de qualité spécifique. Ceux-ci sont notamment les produits de terroir et les produits biologiques. La démarche vise aussi le développement durable du secteur agricole et la préservation de l’environnement.

Résultat des efforts et mesures mises en œuvre : la superficie biologique cultivée en 2020 a plus que doublé pour atteindre 10 300 ha par rapport à 4 000 en 2010, en plus de la cueillette spontanée d’environ 330 000 Ha. La production biologique a suivi la même tendance à la hausse, en passant de 40000 T en année de référence (2010) à 130 000 T en 2020. A noter que les principales espèces cultivées sont l’olivier, l’amandier, les PAM, les agrumes et les cultures maraîchères. Les principales espèces spontanées sont l’arganier, les plantes aromatiques médicinales, le caroubier et les câpres.

Au niveau des exportations, on retient aussi un développement important. Le volume des expéditions des produits biologiques a atteint 14 000 T exportées en 2020 contre 10 000 T en 2010. Les agrumes, les primeurs, le jus d’orange congelé, la fraise surgelée, l’huile d’olive et l’huile d’argan sont les principaux produits bio exportés.

A noter que 90% de la superficie cultivée est répartie entre 6 principales régions de production: Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kénitra, Sous-Massa, Fes-Meknes, Tanger-Tétouan et Casablanca –Settat.