Agadir : Coup d’envoi des travaux de viabilisation du parc industriel intégré

La capitale du Souss est en passe d’abriter un parc industriel intégré nouvelle génération. Le lancement des travaux de viabilisation de la première tranche du projet a été donné ce vendredi 15 novembre en présence de M. Ahmed Hajji wali de la région et de M Brahim Hafidi, président du Conseil régional du Souss Massa.

Mené par la holding Al Omrane, en tant que maitre d’ouvrage, ce projet est d’une consistance foncière de 35,6 ha précisément dans la commune de Drarga. Il nécessitera pour les travaux de viabilisation une enveloppe globale de 185 millions de DH dont une contribution de 56,1 millions de DH de la part du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’économie Numérique.

Ce chantier, qui voit le jour suite au lobbying des autorités locales, des élus de la région et des acteurs économiques, s’inscrit dans la réalisation du Plan régional d’Accélération Industrielle. Il vient répondre ainsi au besoin en foncier des investisseurs industriels. Implanté à proximité de la zone franche, il offrira à terme 63 lots industriels. Pour l’heure, suite aux commissions régionales d’investissement tenues ces dernières semaines, déjà 56 lots de ce parc industriel ont été attribués.

Pour assurer le démarrage de cette zone dans les meilleurs délais, les travaux de viabilisation seront réalisés par tranche. Ce qui permettra aux premiers investisseurs affectataires de commencer les aménagements de leur unité industrielle dès le mois de mars prochain.

Plus qu’une zone industrielle de plus dans la région, c’est un modèle de parc industriel intégré que veut assoir la région. Son développement est un grand pas de plus dans la concrétisation du Plan régional d’Accélération Industriel.