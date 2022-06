Aéronautique : Spirit AeroSystems démarre la fabrication de composants pour les jets d’affaires

Le site marocain de Spirit a récemment commencé à produire les composants du fuselage, la section avant et arrière de l’avion Airbus A220. Le site a développé une expertise dans la fabrication de composants pour les jets d’affaires de Bombardier et a rejoint maintenant les sites de Spirit qui fournissent déjà des programmes commerciaux d’Airbus.

Les composants du fuselage sont expédiés du Maroc pour être assemblés sur le site de Spirit à Belfast en Irlande du Nord, indique l’entreprise dans un communiqué. Les deux sites ont été acquis par Spirit en 2020 dans le cadre d’une stratégie de diversification majeure, ajoutant un contenu Airbus significatif, et développant davantage l’empreinte mondiale de Spirit ainsi que ses activités des services après-vente.

Le site de fabrication de 25 000m² récemment agrandi est situé à Midparc à Casablanca. Plus de 300 employés y soutiennent les programmes de Spirit, alors que le site continue d’étendre son portefeuille de fabrication.

Aujourd’hui, nous célébrons avec fierté la croissance fulgurante que connaît ce site, dont les travaux de construction avaient été lancés par le Souverain en septembre 2013, a notamment souligné le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezour. « Depuis, cette usine à la pointe de la technologie, spécialisée dans la fabrication de pièces et structures aéronautiques, s’est imposée comme l’un des fleurons de l’industrie aéronautique au Maroc », a ajouté le ministre. Et de souligner: « Le nouveau programme de Spirit de produire sur l’extension de ce site les plus grandes sections du fuselage en Afrique, des parties de haute technicité de l’Airbus A220, renforce davantage le positionnement du Royaume sur des procédés complexes à forte valeur ajoutée, ainsi que le rayonnement à l’international de l’écosystème aéronautique national. Notre partenariat solide avec Spirit poursuivra son chemin avec autant d’enthousiasme et pourrait s’ouvrir, éventuellement, sur d’autres opportunités que nous souhaitons développer davantage au Maroc».

« Le Royaume fabrique déjà des pièces pour tous les avions commerciaux d’Airbus, y compris l’A220. Cet appareil est le dernier ajout à notre gamme de produits et par conséquent à notre empreinte industrielle au Maroc. Avec cette réalisation, la fabrication des pièces de l’A220 est désormais bien intégrée dans l’écosystème aéronautique marocain et peut fièrement être décrite comme « Made in Morroco ». Aujourd’hui, nous célébrons une nouvelle étape importante dans notre relation avec le Maroc et Spirit AeroSystems et nous sommes impatients de continuer à construire ensemble une industrie aéronautique robuste et durable » a déclaré de son côté Mikail Houari, President, Airbus Afrique et Moyen Orient

« Nous avons développé une feuille de route ambitieuse pour accélérer la croissance de notre site avec le soutien de notre ministère de l’Industrie et nous sommes ravis d’étendre notre capacité de fabrication pour inclure ce dernier programme d’Airbus. Nous sommes impatient de travailler avec l’équipe de Spirit à Belfast, qui fournit également l’aile intégrée de l’avion A220, et de construire une relation forte et enrichissante avec Airbus » a soutenu, pour sa part, Stephen Orr, vice-président et directeur général de Spirit AeroSystems au Maroc.

Notons que Spirit AeroSystems est l’un des plus grands fabricants au monde d’aérostructures pour les avions commerciaux, les plateformes de défense et les jets d’affaires et avions régionaux. Grâce à son expertise en matière de solutions de fabrication en aluminium et en composite avancé, les principaux produits de la société comprennent des fuselages, des ailes intégrées et des composants d’ailes, des pylônes et des nacelles. Nous tirons parti de décennies d’expertise en matière de conception et de fabrication pour être le fournisseur le plus innovant et le plus fiable d’aérostructures militaires et de matériaux à haute température. Spirit dessert également le marché de maintenance et réparation des avions commerciaux, régionaux et jets d’affaires.