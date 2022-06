Aéronautique : Mohcine Jazouli se réunit avec les dirigeants de SAFRAN

Les ambitions du groupe Safran au Maroc ont été au centre d’une réunion de travail tenue ce Mardi 21 Juin entre Le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, en Charge de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques et les dirigeants de l’entreprise SAFRAN, leader mondial dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense.