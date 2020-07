Royal Air Maroc augmente les fréquences sur ses vols domestiques

La RAM a annoncé l’augmentation, à partir de lundi, des fréquences sur ses vols domestiques avec notamment neuf par semaine sur la ligne Casablanca-Dakhla et un réseau domestique comptant 12 liaisons et 45 fréquences par semaine.

La RAM, qui renforce progressivement son offre sur les vols domestiques repris depuis le 25 juin dernier, passe à partir de ce lundi 20 juillet à neuf fréquences par semaine sur la ligne Casablanca-Dakhla au lieu de sept et à une fréquence par jour sur la ligne Casablanca-Agadir, au lieu de quatre fréquences par semaine, indique la Compagnie nationale dans un communiqué.

La compagnie nationale augmentera également ses fréquences sur la ligne Casablanca-Oujda qui passe de trois à cinq fréquences par semaine, poursuit le communiqué, faisant savoir que le programme de vols domestiques comprend désormais douze liaisons régulières opérées à raison de 45 fréquences par semaine.

Ainsi, huit lignes reliant Casablanca à d’autres villes du Royaume ont été programmées. Il s’agit des lignes Casablanca-Dakhla (9 fréquences par semaine), Casablanca-Laayoune (7 fréquences par semaine), Casablanca-Oujda (5 fréquences par semaine), Casablanca-Agadir (7 fréquences par semaine), Casablanca-Errachidia (2 fréquences par semaine), Casablanca-Ouarzazate (3 fréquences par semaine), Casablanca-Tétouan (2 fréquences par semaine) et Casablanca-El Hoceima (2 fréquences par semaine).

Aussi, quatre lignes reliant des villes entre elles ont été programmées. Elles concernent essentiellement Agadir-Laayoune, Agadir-Dakhla, Laayoune-Dakhla et Tétouan-Al Hoceima avec chacune 2 fréquences par semaine.

Ce programme, précise la RAM, est appelé cependant à évoluer progressivement, la compagnie étant mobilisée à l’adapter en temps réel en fonction de la demande.

Les RAM fait savoir que ces vols sont disponibles à la vente sur le site « www.royalairmaroc.com », via ses centres d’appel, ses agences commerciales et le réseau des agences de voyages.

Par ailleurs, et conformément aux recommandations des pouvoirs publics et aux normes internationales, la RAM a mis en place des mesures de sécurité sanitaire afin de garantir la santé et la sécurité de ses clients et de son personnel.

A cet effet, la Compagnie nationale tient à préciser que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de ses vols et que seuls les sacs à main et les sacs pour enfants et pour ordinateurs sont autorisés à bord comme bagages cabine.

