RAM: les vols Casablanca-Amsterdam transférés à l’aéroport de Rotterdam du 07 au 21 juillet

Les vols AT850 et AT851 de Royal Air Maroc (RAM) reliant Casablanca à Amsterdam (dans les deux sens) au cours de la période allant du 07 au 21 juillet courant, seront transférés à l’aéroport de Rotterdam.

« Suite à la décision des autorités aéroportuaires d’Amsterdam (Pays-Bas) de réduire le nombre de vols et de passagers, au départ et à l’arrivée de l’aéroport d’Amsterdam Schipol, certains vols de la compagnie nationale Royal Air Maroc, et à l’instar de toutes les compagnies aériennes opérant sur cette escale, seront affectés », indique RAM dans un communiqué.

En réponse à cette situation, le transfert des vols AT850 et AT851 à l’aéroport de Rotterdam au lieu de celui d’Amsterdam du 07 au 21 juillet vise à assurer l’acheminement d’un maximum de passagers. « Au-delà de cette date et si cette situation perdure, un nouveau dispositif sera mis en place », ajoute la compagnie nationale.

Les clients concernés seront informés, au fur et à mesure, de toutes les dispositions prises à cet égard, fait savoir la RAM, notant que les clients auront aussi la possibilité de modifier le point de départ ou de destination au sein de l’Europe, pour la même date de voyage et sans frais.

La situation à l’aéroport d’Amsterdam s’ajoute aux diverses perturbations que les compagnies aériennes traversent actuellement, dans la majeure partie des aéroports européens. Royal Air Maroc ne ménagera aucun effort pour informer en temps réel, et proposer les solutions les plus adaptées pour faciliter les déplacements de ses clients, notamment les Marocains du Monde.