Grève en France : Royal Air Maroc invite ses clients à se renseigner avant d’aller à l’aéroport

En raison du mouvement de grève annoncé par les syndicats dans l’Hexagone, la RAM invite les clients dont les vols, de et vers les destinations françaises et européennes, sont programmés pendant la période du 05 au 08 décembre 2019, de se renseigner avant de se rendre à l’aéroport, sur le programme de leurs vols.

En prévision des risques de perturbations du trafic aérien en France et en Europe, les clients dont les vols sont programmés pendant cette période, de et vers les destinations françaises et européennes (Suède, Danemark, Angleterre, Belgique et Pays-Bas) peuvent se renseigner auprès des services de la compagnie aux numéros suivants : Maroc (089000 0800), France (0820 821 821) et Numéro International (+212522489797), indique mercredi un communiqué de la compagnie nationale Royal Air Maroc.

Les services de RAM, aussi bien aux aéroports que dans les agences commerciales et les centres d’appels, sont mobilisés pour fournir aux clients tous les renseignements susceptibles de réduire les désagréments qui risquent d’être causés par cette situation indépendante de notre volonté, conclut le communiqué.