Air Arabia lance des vols à partir de 236 DH vers 9 destinations européennes

« Air Arabia vient de lancer des offres exceptionnelles qui sont exclusivement dédiées aux voyageurs à destination de l’Europe. Air Arabia se réjouit ainsi de garantir une expérience mémorable vers une série de destinations qui sont parmi les plus appréciées au monde », indique un communiqué de la compagnie.

Ainsi, et jusqu’au 31 mars, Air Arabia propose des vols à partir de 236 dirhams l’aller simple à destination de la France, l’Espagne, la Belgique, l’Italie, le Royaume Uni, la Suisse, l’Allemagne, les Pays Bas et la Turquie à des prix très intéressants et compétitifs.

Les clients de la compagnie pourront désormais réserver leurs vols directs pour ces destinations, soit à partir du site web d’Air Arabia, ou soit en contactant le centre d’appels ou les agences de voyage agréées, souligne la compagnie, notant que ces offres exceptionnelles sont limitées aux 65.000 premiers passagers qui réserveront leurs vols vers les destinations précitées.

Air Arabia ne cesse de consolider sa place de leader du secteur en proposant des produits et des services innovants qui répondent aux besoins des voyageurs. La compagnie aérienne est allée encore plus loin en permettant à ses clients d’accéder à des politiques de réservation encore plus généreuses et flexibles.

Ces derniers pourront en outre profiter du nouveau service de check in en ligne qui leur permet de s’enregistrer directement sur le site web ou l’application Air Arabia, en plus de pouvoir profiter du programme de fidélité AirRewards.