Mon ex-employeur veut fermer ma société

Avant d’intégrer une société multinationale (avec un contrat de travail à durée indéterminée), j’avais des parts sociales dans une SARL et aussi la qualité de gérant.

A la signature de mon contrat avec la multinationale, mon nouvel employeur, j’ai démissionné de mon poste de gérant et j’ai gardé mes parts sociales dans la société.

Après dix ans de travail avec cette multinationale, j’ai été licencié et j’ai regagné la société dans laquelle j’ai des parts sociales mais cette fois-ci comme gérant. Aujourd’hui et dix mois après mon licenciement, mon employeur menace de déposer plainte contre moi pour concurrence déloyale. Il m’a dit ouvertement qu’il allait me fermer ma société. Que dois-je faire ?