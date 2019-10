Le supermarché n’a pas respecté la date de livraison

J’ai commandé sur place une machine à laver et un salon composé de quatre pièces dans un grand supermarché, et j’en ai payé la totalité du prix, avec la promesse de livraison dans la semaine. Aujourd’hui, je suis à dix jours, et ils ne m’ont toujours pas livré. A ma demande de la date de livraison, ils me répondent que ça sera «dans les plus brefs délais».

Maintenant, je voudrais annuler la transaction. Y a-t-il un moyen de me rétracter ?