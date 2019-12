Contrat à durée déterminée

Pour des raisons de difficultés commerciales de mon entreprise, je suis obligé d’opter très souvent pour des contrats de travail à durée déterminée pour la plupart de mes employés et, sincèrement, il y en a quelques-uns qui ont passé avec moi des années dans cette situation. Parfois, l’entreprise passe par des moments très difficiles et je me trouve dans l’obligation de licencier une partie du personnel. Mais au tribunal leurs contrats sont vite convertis en CDI.

Ma question est de savoir quels sont les cas dans lesquels je peux conclure des CDD sans pour autant courir le risque de me voir condamner par le tribunal à verser des indemnités pour licenciement abusif ?