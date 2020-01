En 2010, je me suis présenté à la commune qui relève de la circonscription «rural»dans laquelle je voulais habiter, et j’ai déposé une demande d’autorisation de construire.

En effet, je suis propriétaire d’un terrain qui fait un hectare et demi, et j’ai déposé tout le dossier technique nécessaire pour obtenir une autorisation de construire ma maison, mais jusqu’à nos jours, je n’ai jamais eu de réponse.

Aujourd’hui, je suis déterminé à aller jusqu’au bout de ma procédure, car j’ai besoin de cette autorisation de construire, que dois-je faire si je ne reçois pas mon autorisation ?