Accident de taxi, le passager est blessé

J’étais dans un taxi lorsqu’une voiture a heurté le taxi par l’arrière. Le choc n’était pas très violent mais inattendu.

Sans trop réfléchir, j’ai dit au chauffeur du taxi que je n’avais rien et qu’il pouvait faire un constat à l’amiable avec le concerné. Chose qu’il ont faite.

Cependant, le soir même je commençais à ressentir des douleurs sérieuses et aiguës au niveau de l’épaule et du cou. Après un scanner le soir même, il s’est avéré que j’avais un déplacement de la C5C6 au niveau du cou.

Que dois-je faire pour faire prévaloir mes droits, a priori on m’a dit que c’était trop tard.