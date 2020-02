TPME-Engagement : La TPME, au cœur de la stratégie d’Attijariwafa bank

Après l’appel royal visant à davantage d’implication de la part des banques en matière de financement et d’accompagnement des PME, Attijariwafa bank n’a pas tardé à s’impliquer. D’ailleurs, son engagement n’est pas nouveau, puisque la banque a toujours été au chevet de cette niche d’entreprises, à travers plusieurs actions.

Dans ce sens, on peut citer le lancement de Dar Al Moukawil qui comprend une plateforme web et un réseau physique, l’émission de sensibilisation et d’apprentissage «Ana Maak», ainsi que les trophées qui y sont rattachées, des séminaires, d’un forum de la TPE. En fait, bien avant et plus précisément en 2007, la banque avait lancé un concept novateur et ce, à travers la mise en place d’une formule de banque économique. Cela s’est traduit par le lancement de «Hissab bikhir», via sa filiale Wafacash dont le réseau pointe actuellement à 2000 points de vente. Quelques années plus tard, la banque s’est particulièrement intéressée à la TPE, en dédiant 160 points de vente à cette niche. Il ne s’agissait pas juste de financement, mais d’un accompagnement au quotidien. Des études de marché ont été réalisées ainsi que des immersions dans le quotidien des TPE. Il faut savoir que les attentes des TPE, axées initialement sur une assurance (rupture d’exploitation et hospitalisation), sont devenues plus réfléchies. Elles concernent l’accès au financement certes mais aussi la réduction des délais de paiement, l’accès aux marchés publics, la formation, le conseil et l’accompagnement. Pour répondre à ces besoins, le groupe a développé une gamme de produits et de services «Rasmali», qui combine une palette de services financiers dont la banque au quotidien, le financement, l’assurance, l’assistance…

Programme spécial national

En 2019, la banque s’est engagée à financer 45 000 TPE pour une enveloppe globale de 9 milliards de DH et d’accorder un montant de 18 milliards de DH aux PME. Cet engagement sera tenu à l’instar des années précédentes, avait assuré le top management lors d’une conférence de presse. En 2014, la banque a octroyé un financement de 10,7 milliards de DH aux PME et 4,1 milliards de DH à 16 730 TPE. En 6 ans, 150 000 prêts ont été accordés. Cela sans oublier qu’à fin novembre, la banque détient une part de marché de 70% dans le cadre de Damane Express concernant les crédits TPE couverts par la CCG.

En tout cas, le groupe prévoit de densifier la capillarité de Dar Al Moukawil, en vue de couvrir tout le territoire national. Cela, sachant qu’il existe déjà 9 centres ouverts à Aït Melloul, El Jadida, Tanger, Marrakech, Meknès, Rabat, Al Hoceima et Casablanca. Cette dernière ville devra compter bientôt un autre centre. De plus, il s’agira d’enrichir les services offerts par ces centres, développer la plateforme web et renforcer aussi le dispositif d’inclusion financière. Actuellement, le portail propose plus de 140 cours en ligne, avec 7 différentes matières, qui seront portées à 15. Elle met également à la disposition des internautes des experts pour répondre à leurs interrogations et organise également des webinaires, en vue de permettre de développer des partenariats. A cette date, 820 000 connexions à la plateforme ont été enregistrées et 1,3 million de vues des cours en ligne sur YouTube. La démarche Dar Al Mokawil a permis la signature de plus de 130 conventions de partenariat dans plusieurs régions du pays, avec des acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

En outre, la 2e génération de l’émission Ana Maak devra voir le jour, tout comme la 2e édition des trophées Ana Maak, qui a compté 2000 candidats inscrits, contre 1400 une année auparavant. La banque a organisé les 17, 18 et 19 décembre, des journées portes ouvertes auprès de toutes les agences de la banque, en faveur des TPE, des auto-entrepreneurs et des opérateurs dans l’informel en vue de vulgariser son dispositif d’accompagnement financier et non financier. Sur un autre volet, le groupe bancaire a pris part au programme spécial national de financement, des jeunes, de l’informel et des PME exportatrices ; plan multilatéral développé par le GPBM, le ministère de l’économie et Bank Al-Maghrib. Il est au stade de la finalisation et sera dévoilé et mis à exécution vers le début de l’année prochaine.