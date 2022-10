Tanger Med : Démarche engagée et volontariste en matière de RSE

Depuis sa création et au fil de son développement, le Groupe Tanger Med déploie une démarche de responsabilité sociale graduelle et évolutive, en coordination avec les parties prenantes constitutives de son écosystème, et dans un souci permanent de protection de l’environnement. Tanger Med veille à adopter une approche RSE, cohérente et multidimensionnelle, intégrée à la fois dans ses métiers opérationnels et ses fonctions support. Ces projets portés directement par Tanger Med ou à travers sa Fondation, dans une approche à la fois inclusive et à fort impact sur le territoire, se déclinent selon cinq axes majeurs et 10 engagements.

La Fondation Tanger Med, porteuse d’une action volontariste sur le territoire

Depuis sa création, la Fondation Tanger Med a toujours accordé un intérêt particulier au secteur de l’éducation en menant des projets à fort impact auprès de la population locale dans le but de réduire l’abandon scolaire et d’améliorer les conditions de scolarisation dans la région.

Quelque 870. C’est le nombre de projets réalisés par le Groupe Tanger Med dans le cadre de sa politique RSE depuis 2008. Des projets qui ont bénéficié à près de 534 000 personnes. Rien que pour l’année 2021, le complexe portuaire a sorti de terre pas moins de 54 projets de développement au profit de près de 38 440 bénéficiaires, issus principalement de la population locale. Si le Groupe Tanger Med affiche aujourd’hui, chiffres à l’appui, une bonne dynamique de responsabilité sociétale, c’est que le complexe cumule plusieurs années d’actions RSE à forte valeur ajoutée. Rappelons qu’avec le lancement de Tanger Med en 2003, la zone d’intervention, de nature rurale, a connu progressivement une véritable dynamique socioéconomique qui s’est manifestée à travers notamment la création de réseaux routiers, autoroutiers et ferroviaires permettant le désenclavement des villages désormais desservis par les transports publics, ainsi que par la création des services et infrastructures de base (administrations, centres de santé, commodités et développement urbanistique).

Quatre ans après le lancement du complexe portuaire, la Fondation Tanger Med a vu le jour pour traduire sur le terrain, de manière structurée, les engagements sociétaux du complexe portuaire. Elle porte, réalise et accompagne les projets structurants en partenariat avec les collectivités locales, les institutions gouvernementales et les associations locales. Les actions de la Fondation s’articulent principalement autour des domaines de l’éducation, de la santé, de la formation professionnelle et du socioculturel.

Orientations stratégiques

«Depuis sa création en 2007, la Fondation Tanger Med s’est attelée à apporter des réponses pertinentes et pérennes aux problématiques des populations qui entourent le complexe portuaire, industriel et logistique Tanger Med. Elle a œuvré pour créer des conditions favorables à l’émergence de modèles de développement durables dans la zone d’intervention en conformité avec les orientations stratégiques du groupe en matière de RSE», peut-on lire dans le rapport RSE 2021. Et d’ajouter que la vision de la Fondation est née d’une volonté de créer un nouveau modèle de développement où chaque composante de la société peut trouver sa place pour contribuer à l’effort régional et national de création de richesse. «Une richesse matérielle déclinée en routes aménagées, écoles rénovées, centres de santé, espaces culturels, coopératives féminines et AGR. Une richesse également immatérielle, celle que l’on peut lire sur les visages des riverains chantant leur patrimoine, célébrant leurs cultures et racontant les histoires de leurs ascendants», détaille le groupe.

La Fondation Tanger Med a toujours accordé un intérêt particulier au secteur de l’éducation en menant des projets à fort impact auprès de la population locale dans le but de réduire l’abandon scolaire et d’améliorer les conditions de scolarisation dans la région. Parmi les réalisations de la Fondation, on note la mise à niveau de 120 écoles de la province Fahs Anjra, la construction de 36 classes de préscolaire, le transport scolaire au profit des élèves du primaire, du collège et du lycée de la province Fahs Anjra et la mise en place de centres d’accueil «Dar Taleb» et «Dar Al Fatate». La Fondation s’est également activée dans la distribution de manuels et de fournitures scolaires et la distribution de prix aux meilleurs bacheliers de la région.

Enseignement d’excellence

Outre ces réalisations majeures, le Groupe Tanger Med peut s’enorgueillir de deux grands projets d’enseignement inclusifs et innovants : le Lycée Méditerranéen (LYMED) et l’école 1337. Le Lycée Méditerranéen est le fruit d’un partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. «Destiné aux élèves marocains les plus méritants, provenant de tout milieu social, le LYMED a pour mission de les former, dans leur pays, dans un cadre inclusif de mixité sociale, propice au respect de la diversité et à la promotion de l’égalité des chances. En portant un tel projet, orienté sur le développement du capital humain, la Fondation Tanger Med participe à installer un socle d’excellence durable dans la Région du Nord», explique le Groupe Tanger Med. Le Lycée Méditerranéen a ouvert ses portes en 2021 pour accueillir sa première promotion d’élèves en filière MPSI (Mathématiques, Physique, Sciences de l’Ingénieur), des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles d’ingénieurs marocaines et françaises. Cette première promotion compte deux classes composées d’élèves, dont 36% provenant de la région du Nord. Le campus du LYMED s’étend sur 3 hectares et offre un cadre d’études aux meilleurs standards, tant au niveau des infrastructures mises à la disposition des élèves que des équipes encadrantes dédiées à leur accompagnement pédagogique.

Par ailleurs, fort du succès des deux campus de l’Ecole 1337 situés à Khouribga et Benguerir, le Groupe Tanger Med porte, à travers sa Fondation, la création d’un troisième campus baptisé 1337 MED en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’école 42. L’Ecole 1337 offre une formation en développement informatique et codage totalement gratuite, accessible à tous, sans prérequis de diplôme ou de connaissances en informatique, ouverte 24h/24h et 7j/7j.

Améliorer la qualité de vie de la population locale

Par ailleurs, la Fondation Tanger Med agit sur les infrastructures de base dans les communes mitoyennes au port Tanger Med, dans le but d’améliorer la qualité de vie de la population locale. L’accès à l’eau potable, besoin de première nécessité, est la problématique la plus dominante dans la zone. Tanger Med, à travers sa Fondation, a ainsi mis en place un programme de raccordement au réseau d’eau potable dans les douars limitrophes au complexe portuaire. Ce programme répond au besoin de suivre la cadence du développement socioéconomique et de la croissance démographique que connaît la zone et d’apporter un service de première nécessité permettant de vivre dignement.

