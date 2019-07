Sondage Retraite. Pas de panique à propos de l’avenir

C’est à l’opposé de ce que l’on pensait à la lecture des résultats sur l’appréciation du système de financement. Les cadres le dénoncent, mais ne s’attendent pas au pire quant à leur pension. «Les cadres sondés croient en l’ascenseur social : 61,5% pensent que leur situation financière sera meilleure ou au pire la même que celle de leurs parents.Les moins de 45 ans, les chefs d’entreprises (de par le niveau de leur revenu), ainsi que les personnes résidant en province, sont les plus nombreuses dans ce segment». Seulement 27,5% de l’échantillon pensent que la situation sera moins bonne pour eux que celle de leurs parents. Cette fois-ci, les hommes sont proportionnément plus nombreux à afficher leur pessimisme (31%) que les femmes (22%) qui, pourtant, sont en majorité des pourfendeurs du système de financement de la retraite.

La province plus sereine

L’idée de blocage social mais surtout de régression, relativement aux parents, est aussi bien partagée par les cadres moyens, hommes, les plus nombreux en termes d’effectifs dans le monde du travail. Dans cette population, 43% des personnes interrogées sont persuadées qu’ils seront moins bien lotis que leurs parents contre 13,5% des chefs d’entreprises, 18% des cadres supérieurs, 27,6% des professions libérales et des professionnels et 26%, des fonctionnaires. Une fois de plus, ce sondage fait état d’une frustration très visible des cadres moyens du privé à propos de leur traitement

Si l’on observe les résultats par genre, les femmes, pourtant très critiques sur le système de financement, n’en croient pas moins qu’elles seront moins bien traitées que leurs parents : 68% d’entre elles pensent que leur situation sera meilleure (35%) ou identique (33%). Les hommes manifestent le même sentiment mais à un degré moindre (57%). Plus précisément, 37% des répondants s’attendent à un traitement plus élevé et 20,5 % s’attendent à un niveau identique.

Approchés du point de vue géographique, les résultats se tiennent de très près : 59% des résidents de Casa-Settat espèrent un meilleur traitement ou à l’identique. Ils sont 61% sur l’axe Rabat-Kénitra et 64% en province.

