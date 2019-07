Sondage Retraite. Les sites internet des caisses ont la cote

La digitalisation prend une place de plus en plus importante dans la gestion des retraites. Les affiliés suivent cette tendance lourde. Ils sont nombreux à s’informer par internet.

Pour informer sur les retraites, mieux vaut passer par Internet. C’est dire que la digitalisation s’est imposée dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres. Selon le sondage, 44,5% de l’échantillon utilise ce canal pour s’informer sur leurs droits et autres problèmes relatifs à la retraite. Les sites des caisses sont fréquentés par 38% des sondés, 5,5% préfèrent la presse en ligne et 1% les réseaux sociaux. Paradoxalement, les personnes âgées de moins de 35 ans sont moins attirées par la toile quand il s’agit de retraite (32,7%) contre 44,8% des 35-44 ans et 37,1% des 45-59 ans.

Les 10 % font confiance à l’entourage (famille et amis). Ce qui est de nature à «créer des confusions car chaque source ne peut raconter que ce qu’elle comprend ou ce qu’elle a vécu», explique un agent d’une caisse. Le mieux, à l’en croire, c’est de se fier aux informations des caisses en utilisant des voies officielles.

Près du tiers des sondés ne s’informe pas

En dehors du digital, il n y a en réalité que «le face à face». Cependant, ils ne sont plus que 16% à se rendre directement dans les bureaux des caisses pour collecter des informations.

Les autres sollicitent leurs employeurs (6,5%), lisent les journaux 2,5% ou se contentent de la télévision (0,5%).

A l’évidence, c’est dans le digital que les caisses devraient investir davantage, non seulement dans les applications et fonctionnalités, mais aussi dans l’information aux affiliés. En effet, il va falloir convaincre 32,5% de l’échantillon qui ne recherchent aucune information à s’y mettre pour mieux se préparer.

