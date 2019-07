Sondage Retraite. La santé, une préoccupation majeure

S’il y a un optimisme et une sérénité manifeste quant au financement des dépenses de la vie, lors de la retraite, les cadres sondés sont par contre plus anxieux lorsqu’il s’agit de l’aspect santé.

Le manque de couverture de qualité, actuelle et future, laisse présager, pour les personnes de l’échantillon, des difficultés à pouvoir faire face à ces dépenses. Les hommes (74%) manifestent une plus grande appréhension que les femmes (64%). Quelle que soit la classe d’âge, la sante constitue une préoccupation, d’autant plus que tout le monde sait qu’elle se dégrade à mesure que l’on prend de l’âge. C’est aussi la préoccupation qui est la mieux partagée quels que soient la catégorie socioprofessionnelle et le lieu de résidence.

Les femmes moins focalisées sur l’après

En revanche, le logement, la nourriture, les vêtements ainsi que le transport semblent quasi garantis, et ce quel que soit le système de retraite choisi.

Les loisirs (voyages notamment) ne font pas partie par contre des dépenses essentielles, dont les cadres peuvent, aujourd’hui, confirmer le financement : 35% de l’échantillon redoutent des difficultés à y faire face.

«Les femmes, plus sensibles habituellement aux aspects économiques qui touchent le fonctionnement des ménages, semblent avoir un comportement légèrement plus laxistes que les hommes en matière de retraite. Sont-elles davantage concernées par le quotidien, l’actuel ?», s’interrogent les sondeurs.

