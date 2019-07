Sondage. La retraite, j’y pense pas

Pensez-vous travailler au-delà de l’âge de la retraite ? La majorité des sondés (62,5%) répondent par l’affirmative. Ce sont surtout les hommes, chefs d’entreprises ou exerçant une profession libérale et vivant à Casablanca, qui sont les plus nombreux à prolonger leur période d’activité. Les hommes ? Parce qu’ils manifestent une plus grande peur par rapport à la situation financière. Obligés pour certains à financer les études des enfants, à faire face aux dernières traites relatives au crédit logement, ou tout simplement à essayer de maintenir le niveau de vie de la famille, s’engager dans un nouveau boulot devient un impératif. Il y en a en revanche qui reste actif par plaisir ou pour ne pas tomber dans une espèce de routine, source de vieillissement rapide.

«L’âge légal de la retraite n’a pas de réalité concrète pour les cadres interrogés. La retraite étant synonyme de fin des capacités physiques pour le travail», commente le cabinet. Il ajoute qu’il «ne semble pas y avoir de “culture” de la retraite au Maroc, comme cela peut être le cas en Occident». En résumé, la retraite n’est pas réellement attendue ; lorsqu’elle arrive, les cadres la gèrent.

