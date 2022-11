Mondial 1998 Une qualification au deuxième tour «volée»

Après la débâcle au Mondial US et la colère du public marocain, le bureau fédéral est dissout pour être remplacé par une Commission provisoire chargée de la gestion du football marocain présidée par le général Hosni Benslimane. L’ancien gardien de buts des FAR va s’entourer de dirigeants chevronnés, à l’instar du Colonel Bamouss, le capitaine de la sélection nationale de 1970. Sans perte de temps, la nouvelle commission fait appel à l’entraîneur français Henri Michel avec sa réputation et ses compétences notoires. Ainsi, grâce au savoir-faire du coach français et son sens de la communication, il va rapidement fédérer les joueurs autour de lui en un groupe parfaitement homogène. Un groupe composé dans sa majorité de joueurs ayant déjà participé à la Coupe du monde 1994. Disposant d’une formation équilibrée, les Lions vont s’imposer au niveau du continent africain en survolant les phases qualificatives pour le Mondial de France. Le jour J, soutenus fortement par la diaspora marocaine établie en France et en Europe, ils ont continué sur la même lancée en concédant un nul contre la Norvège 2-2.

La suprématie des Marocains lors de cette rencontre était claire et nette, les Norvégiens n’ont pu égaliser que grâce à des erreurs gratuites de notre défense.

La seconde rencontre, le Maroc s’inclinera devant la grande équipe du Brésil avant de signer un match inoubliable contre l’Ecosse en s’imposant par le score sans appel de 3-0 avec Salaheddine Bassir en super vedette ce soir-là. L’enfant prodige du Raja allait scorer à deux reprises, le troisième but fut marqué par Camacho. L’équipe nationale n’ira pourtant pas plus loin. Le retournement de situation aux dernières minutes du match Brésil – Norvège allait mettre fin au parcours des Lions qui n’était pas maître de leur sort.

Focus

Joueurs avec deux participations

Le cercle jusque-là restreint des joueurs à deux participations au Mondial s’est élargi avec la liste dévoilée par Walid Regragui. On retrouve parmi les sélectionnés des joueurs qui ont déjà disputé la Coupe du monde de Russie. Mais historiquement, on compte déjà quatre joueurs qui ont eu la chance de participer à la Coupe du monde deux fois consécutives, plus précisément aux Coupes du monde 1994 et 1998, en l’occurrence Noureddine Naybet, Taher Lakhlej, El Hadrioui, Triki, El-Azzouzi…

Mais bien avant eux, c’est Mustapha El Haddaoui qui a été le premier international marocain à jouer deux phases finales de Mondial.

Et c’était à huit ans d’intervalle : d’abord à Mexico en 1986 puis aux USA en 1994 où il a été capitaine de cette équipe qui sera l’épine dorsale de la sélection de 1998.