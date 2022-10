Leyton est intrinsèquement impliqué dans la RSE via ses métiers de conseil aux entreprises au niveau international

Tarik Dahab, Directeur Général de Leyton Maroc et Hassan Ait El Madani, Directeur Partenariats et Développement exposent dans cette interview croisée l’approche RSE du cabinet de conseil international.

• Comment la RSE participe à la création de valeur chez Leyton ?

Tarik Dahab : Nous nous distinguons par un positionnement singulier et à forte valeur ajoutée, en accompagnant les entreprises à innover et à opérer leur transition éco-environnementale, leur transformation durable. De ce fait, Leyton est intrinsèquement impliquée dans la RSE via ses métiers du conseil aux entreprises et ce au niveau international.

Derrière le dynamisme de Leyton, s’activent au Maroc plus de 700 collaborateurs dont la moitié sont ingénieurs et/ou docteurs, toutes spécialités confondues. Le taux de féminisation se situe à 60% et sera encore davantage relevé dans les prochaines années. En réponse à la forte croissance du groupe, Leyton Maroc vise, d’ici 2025, 1 400 salariés dont 80% d’ingénieurs et/ou de docteurs. Nous recrutons des compétences scientifiques, anglophones et/ou francophones, en amont dans leur parcours de formation via la proposition de stages et d’alternances. Leyton se veut, en effet, être un acteur majeur de l’employabilité et de l’Empowerment en proposant des métiers à forte valeur ajoutée et à dimension internationale au profit des talents. Pour ce faire, Leyton noue des partenariats stratégiques et durables avec des institutions académiques publiques et privées, telles que l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Al Akhawayn University of Ifrane (AUI), des universités publiques, écoles d’ingénieurs,..etc. Leyton ambitionne d’être la pierre angulaire d’un écosystème de partenaires académiques et institutionnels en créant de nombreuses synergies et externalités positives et durables.

• Comment Leyton se distingue sur ce registre au niveau des actions stratégiques ?

Hassan Ait El Madani : Au Maroc, notre démarche RSE est au cœur de notre raison d’être via notamment nos valeurs fondatrices de bienveillance et de méritocratie au profit de nos collaborateurs et de nos nouvelles et potentielles recrues. En 2021, nous avons lancé un programme stratégique, baptisé E3CSR Program illustrant notre engagement sociétal en faveur du développement des talents (pour le triptyque: Employability, Empowerment, long-term Engagement) visant :

• Le développement de l’employabilité (Employability) – De 50 salariés en 2007, nous sommes à ce jour plus de 700 salariés dont plus de la moitié sont ingénieurs et/ou docteurs et 60% de femmes. Nous visons un quasi-doublement de l’effectif d’ici 2025, soit 1400 salariés avec 80% ingénieurs/docteurs. Pour information, nous avons recruté plus de 130 ingénieurs/docteurs au titre de l’année 2022 dont 50 d’entre eux arrivés en tant que stagiaires avec un taux de conversion en CDI de 83%.

• L’Empowerment de nos collaborateurs mais aussi des étudiants via des formations soft and hard skills dispensées dans les écoles et universités partenaires ainsi que des sessions de sensibilisation RH au profit des jeunes étudiants/stagiaires et nouvelles recrues. Avec l’UM6P, partenaire stratégique, nous intervenons dans le cadre de divers modules en complément du parcours académique des étudiants : HR sensibilization pre-work, Data Science Training… Nous étendons nos approches d’Empowerment aux écoles d’ingénieurs et universités publiques : DevOps Courses à l’ENSEM ou Salesforce Courses à l’ENSA Marrakech. Notre approche s’inscrit dans un esprit collaboratif de co-construction avec le monde académique.

• L’engagement de long terme (Long-term Engagement) avec les universités et écoles d’ingénieurs à travers plusieurs projets durables au service des générations à venir et de l’entrepreneuriat. A ce titre, avec notre partenaire stratégique AUI nous avons en septembre dernier lancé un double programme visant à proposer aux étudiants un apprentissage expérientiel, hybride et en phase avec le monde du travail actuel et futur.

Leyton Maroc se positionne ainsi en tant que contributeur majeur du développement des communautés locales, grâce à son investissement dans la société à travers la réduction des inégalités, la montée en compétences du capital humain, ou encore le développement technologique et territorial. Leyton Maroc répond ainsi aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16 et 17.

• Quelles sont les approches RSE que vous avez implémentées au niveau de votre entreprise ?

T.D. : Chez Leyton, notre force est le capital humain dans son nombre et dans la qualité de sa réflexion collective au service de la société et de l’environnement. Notre engagement social et sociétal permet à chaque salarié d’être acteur de son parcours, car nous sommes convaincus qu’un salarié heureux est un salarié performant. Ainsi, nous favorisons la promotion interne basée sur la méritocratie, 80% de nos managers en sont issus et notre engagement tient compte de l’égalité des chances, l’équité salariale, les diversités au sens large et l’inclusion…

Enfin, nous considérons la voix de tous nos collaborateurs et orientons nos projets RSE dans un esprit d’intelligence collective via l’adoption d’une bottom-up CSR approach, qui nous assure un niveau d’engagement élevé. La moyenne d’âge étant de 30 ans, les collaborateurs possèdent une approche digitale de la communication facilitant le partage et l’effet cumulée de nos actions RSE.

• Selon vous, qu’est-ce que le label de la CGEM peut apporter à Leyton de manière concrète ?

T.D. : Le label RSE de la CGEM obtenu récemment vient conforter et officialiser la stratégie RSE menée par Leyton auprès de ses collaborateurs, filiales Groupe, clients/fournisseurs, partenaires mais aussi auprès du groupement des entreprises de la CGEM dans un esprit de partage de bonnes pratiques au service de la société et de l’environnement. Leyton Maroc souhaite en effet s’aligner sur les exigences du Groupe Leyton à l’échelle internationale, ceci également en réponse à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance et de transparence envers le grand public. Depuis 2019, le Groupe Leyton adhère au «Pacte Mondial» des Nations Unies ou «UN Global Compact» et concourt à la labellisation B Corp (Benefit Corporation) qui nécessite de doter ses statuts d’une raison d’être et d’engagements. Avec le Label RSE de la CGEM, Leyton Maroc se veut donc moteur et témoin d’exemplarité auprès des autres filiales pays du groupe.

• Quels sont les principaux axes et actions RSE en cours et celles à venir ?

H.A.E.: Nous nous attelons à poursuivre notre engagement sociétal en faveur du développement des talents au Maroc via E3CSR Program. Nous envisageons d’intensifier nos actions avec nos partenaires stratégiques en déployant….

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement