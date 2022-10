Dubaï pour contourner l’onérosité de l’hébergement

Nombreux sont ceux qui désirent faire le déplacement au Qatar pour supporter les Lions de l’Atlas et ainsi faire d’une pierre deux coups : Soutenir l’équipe nationale dans cette grand-messe du football et faire la découverte d’une culture et d’un pays dont le rayonnement régional est de plus en plus remarquable.

Pour la majorité de ces supporters inconditionnels, le défi de la logistique se pose avec acuité. D’autant plus que le voyage au Qatar suppose l’obtention de la carte Haya, conditionnée elle aussi par l’achat des tickets des matchs ; la confirmation des billets d’avion et bien évidemment la réservation de l’hébergement.

Formules «All in»

C’est là que les solutions packagées (tickets des matchs, billets d’avion, hôtels, et transfert aéroport-hôtel) deviennent importantes. En effet, depuis le mois d’avril, plusieurs agences de voyages ont commencé à mettre sur le marché des formules «All in» pour servir cette cible des supporters qui ne veulent pas gérer leur déplacement de manière éparpillé et préfèrent recourir aux services d’un professionnel pour assurer la logistique et se libérer du fardeau des préparatifs. Surtout que celles-ci ne sont pas des plus faciles…

Déjà, pour obtenir les tickets, les sites marchands proposant la billetterie du mondial, y compris celui de la FIFA, affichent une queue digitale interminable. Pour les billets d’avion, il n’est pas sûr de trouver facilement le vol adéquat et au prix le plus compétitif. Enfin, et c’est là où les choses se corsent, les possibilités de trouver un hébergement sont rarissimes, voire nulles. Une petite recherche à travers les principaux sites de réservation en ligne donnent le ton: il faut compter plus de 300000 DH pour une semaine dans un hôtel 5 étoiles à la capitale Doha lors de la période abritant les matchs de l’équipe nationale, plus de 120 000 DH pour un établissement 4 étoiles et environ 50 000 pour un trois étoiles ! Hors de prix, évidemment !

Packages à la carte

Pour s’adapter à tous les budgets et les préférences des supporters, la plupart des agences ont concocté des offres en différenciant par deux critères : le degré de services proposé (économique, moyens, et premium) et le nombre de matchs (2 ou 3) sachant que la plupart des agences proposent l’hébergement à Dubaï et assurent des vols Aller-retourDubaï-Doha le jour des matchs.

Ainsi, l’offre économique pour assister aux trois matchs chez une agence de la place est proposée à 23900 DH en pack eco incluant les billets d’avion, l’hébergement dans un hôtel 4*, les tickets de matchs – catégorie 3 (la plus basique) et le transfert et la visite sur place. Les mêmes services sont facturés à 36900 en pack Silver, tandis que le pack Bronze (hébergement dans un hôtel 5 étoiles) et le pack Gold sont commercialisés à 39900 et 48900 DH respectivement.

Une autre agence propose une offre Silver pour assister à deux matchs au choix à 28900 DH pour 7nuits et 8 jours à Dubaï dans un hôtel 4 étoiles de luxe, et des billets économiques Fly dubai avec option de résider dans une chambre single moyennant un supplément de 6900 DH pour ceux qui tiennent plus à leur intimité! La même panoplie de services est facturée à 35750 par personne dans un hôtel 5 étoiles de luxe en chambre double avec un surclassement en single moyennant 9750 DH.

Aérien low-cost

En analysant la structure des offres plus en détail, l’on se rend compte que dans la quasi-totalité des formules sur le marché, le prix de l’hébergement pèse pour environ 55% du total (en dehors de la marge de l’agence de voyages). En effet, le billet d’avion avec la RAM est à 5200 DH (conventionné dans le cadre du partenariat ministère du Sport et RAM), et les vols transfert Dubaï-Doha sont en moyenne à 1500 DH en low-cost. S’agissant des tickets des matchs, la catégorie 3 est proposée à environ 2500 DH, et il faut compter 600 à 800 DH de plus pour la catégorie 2 et 1500 à 2000 DH de plus pour la catégorie 1. Une agence, parmi les rares à proposer l’hébergement sur place, commercialise la formule la plus basique de 2 matchs à 29 000 DH en chambre double dans un complexe de villas (Componed Villa) et 3 matchs à 35 000 DH en chambre double avec un supplément de 10 000 DH pour la chambre single dans le même complexe. Quoi qu’il en soit, il faut garder à l’esprit que la demande étant très grande au vu de l’affluence record attendue, la règle d’or chez les agences étant : Premier arrivé premier servi. Des professionnels au fait de l’évolution des réservations à Doha et aux principales villes qataries affirment que la Coupe du monde sera définitivement bookée dans 7 à 10 jours au maximum.

Focus

Hay’ya, une carte digitale pour remplacer le visa

La fan card «Hay’ya» est un visa d’entrée à la Coupe du monde pour les fans venant de l’extérieur du Qatar. Ce document sera utilisé comme une carte d’identification à technologie intelligente conçue pour offrir aux fans la meilleure expérience au Qatar et servira de moyen d’identification et d’accès aux différents sites du tournoi. Tous les supporters doivent d’ailleurs en disposer pour accéder aux stades. Cela permettra également aux détenteurs de billets d’accéder plus facilement à une gamme de services et d’avantages liés au transport, au tourisme et autres. Les agences de voyages doivent en faire la demande une fois qu’ils ont payé les billets des clients pour le match et avoir leur numéro de demande de billet par e-mail.

Un détail très important : les supporters marocains peuvent utiliser leur carte Hay’ya (Fan ID) pour entrer au Qatar plusieurs fois, à condition.