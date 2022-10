Définir les enjeux stratégiques et les partenaires, clé de la démarche RSE

Le déploiement de la démarche RSE dans toute organisation démarre toujours avec un diagnostic. L’objectif est de voir le degré de maturité de l’entreprise en matière de RSE et avoir une idée sur les acteurs internes et externes en lien avec son activité.

Une fois le diagnostic fait, le management de l’entreprise aura à définir ses priorités de RSE parmi tous les axes et domaines d’actions. A ce titre, deux éléments sont à considérer pour hiérarchiser les priorités : les enjeux stratégiques de l’entreprise et les parties prenantes. Il faut donc s’interroger sur les enjeux liés aux domaines de la RSE (social, environnemental et économique), tout en impliquant les parties prenantes internes et externes dans la construction de la démarche. D’ailleurs, l’ISO 26 000 recommande fortement de dialoguer avec les parties prenantes, au-delà d’une simple écoute. Il s’agit alors de définir ses priorités en croisant les enjeux avec les attentes des parties prenantes. Cette démarche est appelée «analyse de la matérialité». Cette étape est cruciale pour la tenue de la démarche.

Après viendra la concrétisation des actions sur un schéma…..

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement