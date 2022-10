Comment le Groupe Al Omrane a réussi à réduire de moitié sa facture énergétique

En 2020, le Groupe Al Omrane s’est vu décerner le label RSE de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Une consécration pour le bras armé de l’État en matière d’habitat et de développement urbain, qui s’active depuis plusieurs années dans une politique volontariste de responsabilité sociétale. «Nos actions de responsabilité sociale et de développement durable ne datent pas d’aujourd’hui. Tous nos projets se distinguent par une attention particulière en termes de durabilité environnementale. En 2013, nous avons formalisé nos engagements RSE autour d’une charte et nous avons mis en place une véritable stratégie que nous déployons sur le plan managérial et opérationnel», affirme Mustapha Chafik, Directeur Développement Durable et Recherche & Développement du Groupe Al Omrane.

Aujourd’hui, le groupe appuie sur l’accélérateur en déployant un plan d’action RSE 2021-2023 ambitieux, généralisé au niveau de toutes les filiales régionales du groupe. Trois objectifs majeurs sont déclinés : Concilier l’accroissement de la performance économique avec la performance environnementale, réduire les impacts écologiques négatifs dans les activités du groupe et veiller à une justice sociale en s’adaptant aux attentes des parties prenantes.

Actions concrètes

«La première composante de notre plan d’action est liée à l’exemplarité de l’administration publique. Nous nous sommes inscrits dans cette démarche en l’implémentant au sein de notre siège suite à un audit environnemental et énergétique mené en 2020», nous précise Mustapha Chafik. Il s’agit concrètement de donner l’exemple au niveau central en matière de réduction de l’empreinte écologique. Le groupe a ainsi adopté un éclairage de basse consommation de type LED….

