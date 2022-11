Ces joueurs qui ont été privés de Mondial

Avant la participation à la Coupe du monde 1970, le public de l’époque tenait à la participation de la star du Raja Mohamed Abdellâlim, Alias Bouinini. Au stade d’Honneur, tout le public s’est mis à crier : «Bouinini Mexico, Bouinini Mexico» pour attirer l’attention des responsables.

En 1986, rebelote avec comme «victimes», cette fois-ci, Fakhreddine Rajhi, alias Friekh, du Wydad, Abderrahim Hamraoui du Raja, ainsi que Driss Badidi du CODM de Meknès. Là encore, le public avait considéré cela comme une injustice. «Après un match contre la République d’Irlande, le public considérait que j’avais ma place au sein de la sélection», témoigne Abderrahim Hamraoui. «Sauf que le Mondial coïncidait avec mes dates d’examen pour une licence en sciences économiques. J’ai alors proposé aux responsables, notamment le président de la FRMF, feu Driss Bamous, ainsii que le ministre de la Jeunesse et des Sports,, Abdellatif Semlali, d’intervenir afin de différer mes dates d’examen après mon retour du Mexique. Ils n’ont malheureusement rien fait et j’ai alors préféré passé ma licence que j’ai décroché plutôt que d’être du voyage. Je n’ai jamais regretté ma décision surtout que le football à l’époque ne garantissait pas notre avenir», ajoute-t-il.

Pour le Mondial de 1994, aux Etats-Unis, ce sera le cas des wydadis Youssef Fertout et Lahcen Abrami qui avaient pourtant sorti un match d’anthologie lors de la dernière rencontre des éliminatoires contre la Zambie. Les deux joueurs ont tout de même été récompensés par les fans wydadis qui ont fait une collecte pour leur payer un séjour aux Etats-Unis pour suivre le Mondial.

En 1998, c’est le même désarroi pour le public lors des préparatifs d’avant le Mondial. Cette fois, ce sont deux grands joueurs de l’époque, Khalid Raghib de la Renaissance de Settat, de Reda Riyahi du Raja, ainsi que Redouane Allali du Wydad qui disparaîtront de la liste du sélectionneur national Henri Michel. Enfin, lors de la dernière Coupe du monde, c’est Soufiane Boufal, évoluant alors à Southampton qui a été le joueur «délaissé» à la dernière minute par Hervé Renard. Pour cette participation au Qatar, il a bien entendu de grandes chances de figurer sur la liste de Walid Regragui. Une liste à laquelle le public a certainement à en redire. Les 23 places de la sélection sont limitées et précieuses…