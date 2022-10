139 000 riverains ont bénéficié des actions RSE de LafargeHolcim Maroc en 2021

LafargeHolcim Maroc figure parmi les cimentiers qui disposent d’une véritable politique RSE implémentée dans tous les sites opérationnels du groupe au Maroc. A travers son programme N’BNIOUW L’7AYAT, le cimentier a fait du développement durable et de la responsabilité sociale et sociétale une de ses valeurs fondamentales et un véritable moteur de croissance. «Notre politique de responsabilité sociale et sociétale a pour objectif principal de créer de la valeur partagée et de bâtir des liens durables avec les communautés riveraines. La démarche RSE de LafargeHolcim Maroc se construit ainsi sur une intégration durable et un codéveloppement des régions et des communes dans lesquelles sont présents les sites opérationnels. Le programme de Responsabilité Sociale et Sociétale de LafargeHolcim Maroc destiné à créer de la valeur partagée», nous déclare le Groupe LafargeHolcim Maroc.

Haro sur l’abandon scolaire !

Et les équipes du groupe n’ont pas chômé en 2021, puisque plus de 139000 riverains ont bénéficié d’aides. Ces dernières sont structurées autour de 4 axes majeurs, à savoir l’éducation de proximité et la lutte contre l’abandon scolaire, notamment celui des filles, le partage des actions de sécurité et l’accès aux soins, le développement de l’employabilité des jeunes issus des communautés locales et enfin le développement local via des partenariats allant dans le sens de l’amélioration du cadre de vie des riverains. Dans le domaine de la santé, les sites de LafargeHolcim Maroc a participé à la réhabilitation et à l’équipement de plusieurs dispensaires. En fin d’année 2021, après la levée des contraintes sanitaires, plusieurs caravanes médicales ont été organisées pour les habitants des communes proches des sites de production, en partenariat avec des associations locales. En complément des services de soins publics et avec des partenaires spécialisés (médecins généralistes et ophtalmologues bénévoles), les équipes de LafargeHolcim Maroc ont déployé des actions ciblées pour le dépistage de différentes pathologies.

Concernant l’éducation, comme en 2021, les sites de LafargeHolcim Maroc se sont investis dans différents projets pour soutenir l’éducation des enfants des riverains, avec une attention particulière portée aux actions permettant d’éviter l’abandon scolaire. Ces actions concernent le transport scolaire, la fourniture scolaire, les infrastructures permettant un enseignement de qualité et l’accès à un matériel informatique.

L’opération «Rentrée scolaire 2022» a ainsi bénéficié à 100 écoles et à plus de 14000 enfants et adolescents. Les équipes de LafargeHolcim Maroc ont également mené des actions de sensibilisation….

